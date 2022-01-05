Перед просьбой о помощи у стран Организации договора о коллективной безопасности Токаев провел переговоры с Путиным и Лукашенко

Подробности переговоров Токаева (четвертый слева) с Путиным (пятый слева) и Лукашенко (третий слева)не приводятся Фото: EPA

"Президент Беларуси сначала с российским, а затем с казахстанским коллегами провели консультации по ситуации в Казахстане", – сказано в сообщении.

Подробности переговоров не приводятся, в пресс-службе Кремля информации о них нет, сайт президента Казахстана недоступен в связи с тем, что на фоне протестов в стране отключен интернет.

Отметим, после переговоров Лукашенко, Путина и Токаева Казахстан обратился в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую входят входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан, с просьбой помочь справиться с происходящим в стране.