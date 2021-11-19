Под Киевом случилась авария на АЗС с участием двух фур

Водитель одного из грузовиков, вероятно, заснул за рулем и врезался в другой, стоявший на заправке Фото: Патрульна поліція Київської області / Facebook

Сообщалось, что на месте работали полиция, медики и сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. "К счастью, ничего не взорвалось", – отметили в посте.

Подробности аварии 19 ноября сообщила в Facebook патрульная полиция Киевской области. В полиции отметили, что в ДТП попали грузовики Man и Renault.

"Предварительно: водитель первого автомобиля, по его словам, вероятно, заснул за рулем, не справился с управлением и совершил наезд на стоящее на АЗС транспортное средство во время заправки", – говорится в сообщении.

Водителя припаркованного грузовика госпитализировали. Все обстоятельства произошедшего еще выясняют следователи.