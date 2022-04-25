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Подоляк связал происходящее в Минске, Белгороде и в Черном море с кармой за убийства украинских детей

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Подоляк считает, что покупка российской нефти это финансирование терроризма
Подоляк считает, что покупка российской нефти – это финансирование терроризма
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Гибель крейсера "Москва", а также пожары хранилищ горючего в Белгороде и Брянске могут быть кармой России за вторжение в Украину. Об этом 25 апреля заявил в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Белгород, "Москва", Брянск. Постоянные "производственные эксцессы". И как здесь не поверить в карму за убийства украинских детей? Интересно другое. Многие еще готовы закрывать глаза на финансирование терроризма, покупая российскую нефть. Но должна ли Европа зависеть от страны, где все постепенно самоуничтожается?" – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

29 марта под Белгородом произошли взрывы на складе с боеприпасами. Источники "РИА Новости" заявили, что в результате инцидента пострадали четверо силовиков, а причиной взрывов стал "человеческий фактор".

В ночь на 1 апреля в Белгороде начался пожар на нефтебазе, которая принадлежит "Роснефти". Жителей нескольких улиц эвакуировали. Местные власти заявляли, что пожар начался "вследствие авиаудара с двух вертолетов Вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте".

Министерство обороны Украины и глава МИД Дмитрий Кулеба не подтвердили и не опровергли информацию о причастности Украины. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович подчеркнул, что всю ответственность за происходящее на территории РФ несет ее руководство – к нему и все вопросы.

13 апреля Вооруженные силы Украины подбили крейсер "Москва", который находился в Черном море. В Одесской областной военной администрации сообщили, что по кораблю нанесли удар ракетами "Нептун". Вечером 14 апреля минобороны РФ признало, что крейсер "Москва" затонул "в условиях шторма", но не признало, что был ракетный удар. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил, что с крейсера спасли 58 человек из 510, которые там находились.

В ночь на 25 апреля в Фокинском районе Брянска (РФ), который находится недалеко от границы с Украиной, произошел пожар на территории нефтебазы, а через несколько минут загорелось хранилище горюче-смазочных материалов в одной из воинских частей. Местные жители говорят, перед пожаром были взрывы.

Теги: пожар, война, Белгород, нефть, корабль, вторжение, Брянск, крейсер, российская агрессия, нефтебаза, война России против Украины, финансирование, Михаил Подоляк
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