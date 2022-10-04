Половина россиян при переезде готовы отдать, усыпить или выбросить домашнее животное – опрос

73% из тех, кто не взял бы с собой животное, говорят, что не готовы усыпить или отправить на улицу. Они заявляют, что предпочли бы отдать его в добрые руки либо перепоручить родственникам.

Почти три четверти опрошенных (72%) готовы избавиться от питомцев в случае сильной аллергии или астмы у них или у члена семьи, 61% – если животное станет агрессивным и возникнет риск причинения вреда здоровью членов семьи.

39% готовы бросить зверя или птицу, если тот станет портить мебель, 31% — если он будет причинять вред другому питомцу и ситуацию не удастся изменить к лучшему, 7% — если животное заболеет и его лечение будет слишком дорогим.

Опрос провели службы перевозок СДЭК и выгула собак "Гульдог". В нем приняли участие 1,5 тыс. совершеннолетних россиян, из них 52% – мужчины и 48% – женщины.



