Польша вышла в лидеры среди стран с наибольшим процентом привитого от COVID-19 населения – данные Bloomberg

В начале июля самой вакцинированной страной были Объединенные Арабские Эмираты.

Сейчас, по данным агентства, в ОАЭ сделали достаточное количество прививок от COVID-19, чтобы полностью вакцинировать 73,2% населения.

В Польше этот показатель достиг 80,1%. Всего в стране сделали 60,8 млн прививок.

Больший процент вакцинации только у территории Гибралтар (114,9%).

Всего в мире сделано, по данным Bloomberg, более 3,32 млрд прививок от COVID-19. В тройку стран с наибольшим количеством введенных доз вакцин входят материковый Китай (1,33 млрд), Индия (364,6 млн) и США (более 331 млн).

Всего вакцинация проходит в 180 странах.