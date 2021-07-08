Польша вышла в лидеры среди стран с наибольшим процентом привитого от COVID-19 населения – данные Bloomberg

В начале июля самой вакцинированной страной были Объединенные Арабские Эмираты.
Сейчас, по данным агентства, в ОАЭ сделали достаточное количество прививок от COVID-19, чтобы полностью вакцинировать 73,2% населения.
В Польше этот показатель достиг 80,1%. Всего в стране сделали 60,8 млн прививок.
Больший процент вакцинации только у территории Гибралтар (114,9%).
Всего в мире сделано, по данным Bloomberg, более 3,32 млрд прививок от COVID-19. В тройку стран с наибольшим количеством введенных доз вакцин входят материковый Китай (1,33 млрд), Индия (364,6 млн) и США (более 331 млн).
Всего вакцинация проходит в 180 странах.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.