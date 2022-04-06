После открытия уголовного дела по трем статьям Россия внесла Дмитрия Гордона в список террористов

В марте Следкомитет РФ открыл в отношении Гордона уголовное дело о публичных призывах к развязыванию войны, возбуждении ненависти и распространении "фейков" о российскох оккупантах Фото: Дмитрий Гордон / Facebook

Законодательство РФ предусматривает блокирование банковских счетов людей, попавших в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

В марте Следственный комитет России возбудил в отношении Дмитрия Гордона уголовное дело по ч. 2 ст. 354, п. "б" ч. 2 ст. 282, п. "а" ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса РФ (публичные призывы к развязыванию агрессивной войны; действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности; публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил Российской Федерации). Максимальное наказание по этим статьям – до 10 лет лишения свободы.

В Следкоме утверждают, что в эфире украинского телеканала (его название не указано) Гордон "призвал совершить вооруженное нападение на Российскую Федерацию и развязать против нее агрессивную войну с использованием ядерного оружия", а также "к уничтожению граждан Российской Федерации по признакам национальности, языка и происхождения".

Кроме того, у Следкома есть претензии к распространению Гордоном информации о преступлениях российских военных в Украине. В ведомстве назвали публикации о бомбардировках и артиллерийских обстрелах гражданской инфраструктуры и мирных граждан, которые ведут вооруженные силы Российской Федерации, "заведомо ложной информацией".