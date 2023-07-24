Польша начала укреплять Сувалкский коридор. Минобороны создает новые части

Он сообщил, что скоро там начнет действовать первое из них, саперный батальон.

"Мы заботимся о безопасности восточного фланга. В августе будет сформирован саперный батальон. Это еще одна воинская часть, построенная нами с нуля, и, уверяю вас, не последняя. Скоро я сообщу о новых инвестициях [в безопасность]", – говорится в сообщении.

Dbamy o bezpiecze * stwo wschodniej flanki! W Augustowie wkrótce powstanie batalion saperów. To kolejna budowana przez nas od podstaw jednostka wojskowa i zapewniam, * e nie ostatnia. Wkrótce b * d * informowa * o nowych inwestycjach. Koalicja PO-PSL likwidowa * a jednostki wojskowe. Rz * d… pic.twitter.com/F8GtXLHuiI — Mariusz B * aszczak (@mblaszczak) July 23, 2023

Сайт министерства обороны Польши опубликовал репортаж с посещения Блащаком воинской части в Августове, находящемся у Сувалкского коридора – участка, который соединяет территорию Литвы с Польшей, а также отделяет территорию российской Калининградской области и Беларуси. В минобороны уточнили, что основной задачей батальона будет именно охрана перешейка.

"Помимо польских солдат, сегодня мы видим здесь солдат союзников, в том числе американских, британских, румынских и хорватских, которые бок о бок проводят учения на северо-востоке нашей страны – в месте, которое является стратегически важным с точки зрения обеспечения безопасности Польши и всего восточного фланга Североатлантического альянса", – сказал Блащак, выступая перед военными.

О том, что признанная преступной организацией российская ЧВК "Вагнер" после переезда в Беларусь может атаковать границы Польши или стран Балтии, 22 июля написал в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, наемники "не смогут сидеть без работы", а атаковать северные области Украины у них не получится.

"Другое дело – приграничье Польши и стран Балтии, в частности такой соблазнительный для России Сувалкский перешеек. Гибридная агрессия России в отношении НАТО с помощью "серых человечков" как нельзя лучше соответствует стратегии повышения ставок для давления на союзников, чтобы повлиять на поддержку Украины. Готовность стран НАТО давать отпор вооруженной группировке пока неочевидна, а неопределенность воспринимается Россией как слабость и является питательной силой для провокаций", – считает советник главы ОПУ.