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Польша начала укреплять Сувалкский коридор. Минобороны создает новые части

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Блащак анонсировал новые вложения Польши в оборону
Блащак анонсировал новые вложения Польши в оборону
Фото: ЕРА

Польша создает новые подразделения армии для защиты восточной границы со стороны России. Об этом министр обороны Польши Мариуш Блащак написал 23 июля в Twitter.

Он сообщил, что скоро там начнет действовать первое из них, саперный батальон.

"Мы заботимся о безопасности восточного фланга. В августе будет сформирован саперный батальон. Это еще одна воинская часть, построенная нами с нуля, и, уверяю вас, не последняя. Скоро я сообщу о новых инвестициях [в безопасность]", – говорится в сообщении.

Сайт министерства обороны Польши опубликовал репортаж с посещения Блащаком воинской части в Августове, находящемся у Сувалкского коридора – участка, который соединяет территорию Литвы с Польшей, а также отделяет территорию российской Калининградской области и Беларуси. В минобороны уточнили, что основной задачей батальона будет именно охрана перешейка.

"Помимо польских солдат, сегодня мы видим здесь солдат союзников, в том числе американских, британских, румынских и хорватских, которые бок о бок проводят учения на северо-востоке нашей страны – в месте, которое является стратегически важным с точки зрения обеспечения безопасности Польши и всего восточного фланга Североатлантического альянса", – сказал Блащак, выступая перед военными.

О том, что признанная преступной организацией российская ЧВК "Вагнер" после переезда в Беларусь может атаковать границы Польши или стран Балтии, 22 июля написал в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, наемники "не смогут сидеть без работы", а атаковать северные области Украины у них не получится.

"Другое дело – приграничье Польши и стран Балтии, в частности такой соблазнительный для России Сувалкский перешеек. Гибридная агрессия России в отношении НАТО с помощью "серых человечков" как нельзя лучше соответствует стратегии повышения ставок для давления на союзников, чтобы повлиять на поддержку Украины. Готовность стран НАТО давать отпор вооруженной группировке пока неочевидна, а неопределенность воспринимается Россией как слабость и является питательной силой для провокаций", – считает советник главы ОПУ.

Контекст:

Для наемников ЧВК "Вагнер" в Беларуси, как сообщили СМИ, строят лагерь, на территории республики, по данным ГПСУ, находится уже несколько сотен наемников. По информации главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова, в Беларуси для них создадут "хаб, предназначенный для логистических целей", а также рекрутинговый центр. В дальнейшем, считает он, наемники сконцентрируются на операциях за границей, прежде всего в Африке. В свою очередь, в минобороны Беларуси заявили, что вагнеровцы будут тренировать местных военнослужащих. Такие тренировки уже проходят.

По оценке мониторингового проекта "Беларускі Гаюн" от 18 июля, за последние дни в Беларусь прибыло минимум шесть колонн ЧВК "Вагнер", на территории республики уже находится около 2–2,5 тыс. наемников незаконного вооруженного формирования.

Пригожин, выступая перед наемниками на базе в Беларуси, заявил, что вагнеровцы "превратят белорусскую армию во "вторую армию мира", а также "вступятся за них в случае, если это потребуется".

Министр обороны Германии Борис Писториус во время пресс-конференции в Праге 21 июля заявил, что Германия поможет своему союзнику по НАТО Польше в случае возможного нападения боевиков "Вагнера" из соседней Беларуси.

Теги: Россия, НАТО, Польша, армия, Литва, Мариуш Блащак
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