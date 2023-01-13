Посол Украины в Израиле заявил, что "гуманитарной помощью мы войну не выиграем", и оценил звонок Коэна Лаврову как "не очень многообещающий"

По его словам, главное разногласие Киева и Тель-Авива сегодня – отказ Израиля поставлять системы противовоздушной обороны, защитившие бы Украину от российских ракет и беспилотников иранского производства, которые она использует.

"Мы благодарны за любую оказанную помощь. В нашей ситуации мы рады получить поддержку, но мы не можем выиграть войну с помощью гуманитарной помощи... Нам нужны оборонительные средства, чтобы спасти жизни мирных людей. Война суровая, а зимой – еще хуже... Когда на сцену вышел Иран, я был абсолютно уверен, что военное сотрудничество против Ирана, нашего общего врага, начнется именно с Израиля. К сожалению, этого не произошло, но диалог продолжается и мы надеемся на изменение позиции Израиля", – сказал Корнийчук.

Посол отметил, что заявления нового главы МИД Израиля Эли Коэна о том, что "будет меньше разговоров о войне", а также его звонок российскому коллеге Сергею Лаврову вызвали раздражение Киева и привели к тому, что был отложен телефонный разговор с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

"Это не очень многообещающе для нас. Но мы думаем, что пока рано судить, и мы постараемся сохранить диалог на дружеской основе и объяснить, каковы наши приоритеты. Мы дадим [новому правительству Израиля] шанс и будем работать вместе, чтобы наладить более тесное сотрудничество", – объяснил Корнийчук.

Позже он уточнил, что телефонный разговор между Коэном и Кулебой не состоялся из-за "технических проблем" и что еще один запланирован на следующую неделю.