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Посол Украины в Израиле заявил, что "гуманитарной помощью мы войну не выиграем", и оценил звонок Коэна Лаврову как "не очень многообещающий"

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Украине нужны оборонительные средства Корнийчук
Украине нужны оборонительные средства – Корнийчук
Фото: Embassy of Ukraine in the State of Israel / Facebook

Украина благодарна Израилю за любую поддержку, но гуманитарная помощь без поставок оружия не приведет к победе над напавшей Россией. Об этом посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил 12 января в интервью каналу i24news.

По его словам, главное разногласие Киева и Тель-Авива сегодня – отказ Израиля поставлять системы противовоздушной обороны, защитившие бы Украину от российских ракет и беспилотников иранского производства, которые она использует.

"Мы благодарны за любую оказанную помощь. В нашей ситуации мы рады получить поддержку, но мы не можем выиграть войну с помощью гуманитарной помощи... Нам нужны оборонительные средства, чтобы спасти жизни мирных людей. Война суровая, а зимой – еще хуже... Когда на сцену вышел Иран, я был абсолютно уверен, что военное сотрудничество против Ирана, нашего общего врага, начнется именно с Израиля. К сожалению, этого не произошло, но диалог продолжается и мы надеемся на изменение позиции Израиля", – сказал Корнийчук. 

Посол отметил, что заявления нового главы МИД Израиля Эли Коэна о том, что "будет меньше разговоров о войне", а также его звонок российскому коллеге Сергею Лаврову вызвали раздражение Киева и привели к тому, что был отложен телефонный разговор с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

"Это не очень многообещающе для нас. Но мы думаем, что пока рано судить, и мы постараемся сохранить диалог на дружеской основе и объяснить, каковы наши приоритеты. Мы дадим [новому правительству Израиля] шанс и будем работать вместе, чтобы наладить более тесное сотрудничество", – объяснил Корнийчук.

Позже он уточнил, что телефонный разговор между Коэном и Кулебой не состоялся из-за "технических проблем" и что еще один запланирован на следующую неделю.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Израиль передает Украине гуманитарную помощь, а также медицинское оборудование и обмундирование для спасателей.

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявлял 4 октября, что Израиль активно помогает Украине, но не переходя "красные линии". По его словам, они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке, которая в любой момент может скатиться в предвоенную или военную.

В ноябре на выборах в Кнессет (парламент) Израиля 25-го созыва наибольшую поддержку получила партия "Ликуд" Нетаньяху. 29 декабря Нетаньяху официально вступил в должность премьера.

Коэн в своей речи при вступлении в должность заявил, что приоритетом внешней политики нового правительства Израиля будут отношения с США и развитие связей с Европой. Говоря о российско-украинской войне, он отметил, что "сохранится гуманитарная помощь" и "одну вещь мы сделаем точно – на публике будем меньше говорить".

12 января Корнийчук заявил, что Израиль – единственная демократическая страна, которая с лета не приносила соболезнования в связи с массовой гибелью украинцев.

Теги: Россия, Иран, Израиль, Сергей Лавров, МИД Украины, МИД России, ПВО, военная помощь, гуманитарная помощь, беспилотники, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, ракеты, Евгений Корнийчук, Эли Коэн
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