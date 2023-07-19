Проломленная голова Карпова, Пригожин сдаст Путина в Гаагу, тайные переговоры США и России. Интервью Гордона с Каспаровым. Видео

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Каспаров говорил о:

мятеже, организованном в России основателем признанной международной преступной организацией частной военной компании "Вагнер" Евгением Пригожиным, и почему он не закончился взятием Москвы;

будущем президента страны-агрессора России Владимира Путина;

том, почему наступление Украины идет медленно, и о циничной реакции на его темпы со стороны некоторых американских политиков;

том, что война закончится в следующем году и Украина освободит все захваченные Россией территории;

конфликте в Нагорном Карабахе и том, будет ли дружба между Арменией и Азербайджаном;

российском шахматисте, 12-м чемпионе мира по шахматам Анатолии Карпове и том, как ему проломили голову.

"У Пригожина есть бандитская логика: бизнес, ничего личного. Я не сомневаюсь, что Пригожин, если он победит при каком-нибудь раскладе, сдаст Путина в Гаагу без проблем. "А что делать? Это бизнес. Да, Володя начал операцию, да, красиво все выглядело, но проиграл. Надо расплачиваться", – сказал Каспаров.

Каспаров родился в 1963 году в Баку (Азербайджан). Имя при рождении – Гарри Кимович Вайнштейн. В 1986 году Каспаров окончил педагогический институт иностранных языков в Азербайджане. Во время армянского погрома в Баку в 1990 году вместе с семьей переехал в Москву.

Заниматься шахматами начал в семь лет. В 1980 году стал самым молодым в мире гроссмейстером. В 1981 году завоевал звание чемпиона СССР по шахматам. В 1985 году стал 13-м чемпионом мира по шахматам. Каспаров пять раз защищал звание чемпиона мира, в том числе в матчах против главного соперника Анатолия Карпова, однако потерял его, потерпев поражение от Владимира Крамника в 2000 году. В 2005 году завершил спортивную карьеру, посвятив себя литературной и политической деятельности.

Автор нескольких книг, среди которых серия "Мои великие предшественники", состоящая из подробных биографий и анализа партий выдающихся шахматистов прошлого, "Зима близко: Почему Владимира Путина и врагов свободного мира нужно остановить", "Человек и компьютер. Взгляд в будущее".

С начала 1990-х активно участвует в политической жизни России. Является одним из лидеров российской оппозиции, на протяжении многих лет критикует политику Путина. Участвует в ряде оппозиционных движений, в частности является сооснователем Форума свободной России.

В 2013 году, опасаясь политического преследования, с семьей переехал жить в США.