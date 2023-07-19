ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Проломленная голова Карпова, Пригожин сдаст Путина в Гаагу, тайные переговоры США и России. Интервью Гордона с Каспаровым. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Каспаров считает, что война России против Украины закончится в следующем году
Каспаров считает, что война России против Украины закончится в следующем году
Фото: depositphotos.com

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" вышло интервью с живущим в США российским шахматистом и политиком, 13-м чемпионом мира по шахматам Гарри Каспаровым.

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Каспаров говорил о:

  • мятеже, организованном в России основателем признанной международной преступной организацией частной военной компании "Вагнер" Евгением Пригожиным, и почему он не закончился взятием Москвы; 
  • будущем президента страны-агрессора России Владимира Путина; 
  • том, почему наступление Украины идет медленно, и о циничной реакции на его темпы со стороны некоторых американских политиков;
  • том, что война закончится в следующем году и Украина освободит все захваченные Россией территории;
  • конфликте в Нагорном Карабахе и том, будет ли дружба между Арменией и Азербайджаном;
  • российском шахматисте, 12-м чемпионе мира по шахматам Анатолии Карпове и том, как ему проломили голову. 

"У Пригожина есть бандитская логика: бизнес, ничего личного. Я не сомневаюсь, что Пригожин, если он победит при каком-нибудь раскладе, сдаст Путина в Гаагу без проблем. "А что делать? Это бизнес. Да, Володя начал операцию, да, красиво все выглядело, но проиграл. Надо расплачиваться", – сказал Каспаров. 

Каспаров родился в 1963 году в Баку (Азербайджан). Имя при рождении – Гарри Кимович Вайнштейн. В 1986 году Каспаров окончил педагогический институт иностранных языков в Азербайджане. Во время армянского погрома в Баку в 1990 году вместе с семьей переехал в Москву.

Заниматься шахматами начал в семь лет. В 1980 году стал самым молодым в мире гроссмейстером. В 1981 году завоевал звание чемпиона СССР по шахматам. В 1985 году стал 13-м чемпионом мира по шахматам. Каспаров пять раз защищал звание чемпиона мира, в том числе в матчах против главного соперника Анатолия Карпова, однако потерял его, потерпев поражение от Владимира Крамника в 2000 году. В 2005 году завершил спортивную карьеру, посвятив себя литературной и политической деятельности.

Автор нескольких книг, среди которых серия "Мои великие предшественники", состоящая из подробных биографий и анализа партий выдающихся шахматистов прошлого, "Зима близко: Почему Владимира Путина и врагов свободного мира нужно остановить", "Человек и компьютер. Взгляд в будущее".

С начала 1990-х активно участвует в политической жизни России. Является одним из лидеров российской оппозиции, на протяжении многих лет критикует политику Путина. Участвует в ряде оппозиционных движений, в частности является сооснователем Форума свободной России.

В 2013 году, опасаясь политического преследования, с семьей переехал жить в США.

видео

Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Гарри Каспаров, Анатолий Карпов, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "В моей жизни было много таких роковых женщин, из-за которых я чуть не умер". Крупин презентовал трек на песню "Фам Фаталь". Видео
  "В моей жизни было много таких роковых женщин, из-за которых я чуть не умер". Крупин презентовал трек на песню "Фам Фаталь". Видео
Галина ГРИШИНА
Можно ли нагревать мед. Комментарий эксперта
Можно ли нагревать мед. Комментарий эксперта
Галина ГРИШИНА
"Там не столько было денег. Короче, не отбили". Дорофеева рассказала, что им с Кацуриным подарили на свадьбу
"Там не столько было денег. Короче, не отбили". Дорофеева рассказала, что им с Кацуриным подарили на свадьбу
Галина ГРИШИНА
64-летняя Мадонна показала, как выглядит спустя почти месяц после госпитализации
64-летняя Мадонна показала, как выглядит спустя почти месяц после госпитализации
Смешайте это с мукой – и мыши исчезнут из вашего дома. Эксперт рассказал, как приготовить эффективную приманку без ядохимикатов
Смешайте это с мукой – и мыши исчезнут из вашего дома. Эксперт рассказал, как приготовить эффективную приманку без ядохимикатов
Галина ГРИШИНА
Мендель: Богдан был единственным, кто не хотел меня при приеме на работу. У него было свое видение женщины, и я ему не соответствовала
Мендель: Богдан был единственным, кто не хотел меня при приеме на работу. У него было свое видение женщины, и я ему не соответствовала
Галина ГРИШИНА
Как выглядит Каминская в купальнике на снимках с разницей в полтора года
Как выглядит Каминская в купальнике на снимках с разницей в полтора года
Девять образов для беременных от украинского блогера
Девять образов для беременных от украинского блогера
Украинский блогер во время ночного стрима собрал более 8 млн грн на беспилотники для украинских разведчиков
Украинский блогер во время ночного стрима собрал более 8 млн грн на беспилотники для украинских разведчиков
Галина ГРИШИНА
"Грею животик". Беременная Саша Бо снялась в раздельном купальнике. Фото
"Грею животик". Беременная Саша Бо снялась в раздельном купальнике. Фото
Как приготовить полезный и вкусный овсяноблин для похудения. Эксперт поделился лайфхаками
Как приготовить полезный и вкусный овсяноблин для похудения. Эксперт поделился лайфхаками
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль снялась в декольтированном топе с расстегнутыми пуговицами
Тина Кароль снялась в декольтированном топе с расстегнутыми пуговицами
"Гарри не вписывается в безвкусный мир Меган". Сассекские приняли решение пожить отдельно. СМИ рассказали о проблемах в их отношениях
"Гарри не вписывается в безвкусный мир Меган". Сассекские приняли решение пожить отдельно. СМИ рассказали о проблемах в их отношениях
Галина ГРИШИНА
"Простой рецепт, вкуснее цукини уже не будет!" Как приготовить котлеты из кабачков
"Простой рецепт, вкуснее цукини уже не будет!" Как приготовить котлеты из кабачков
"Урожай пойдет вверх!" Как спасти огурцы, если они стали давать мало плодов
"Урожай пойдет вверх!" Как спасти огурцы, если они стали давать мало плодов
"Не могут дождаться, когда поженятся". 54-летняя Зеллвегер обручилась с 44-летним актером после двух лет отношений – СМИ
"Не могут дождаться, когда поженятся". 54-летняя Зеллвегер обручилась с 44-летним актером после двух лет отношений – СМИ
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Добавьте это в воду – и листья на растениях не будут желтеть. Эксперт рассказал, как в жару эффективно защитить огурцы и помидоры (139561)
2
Никитюк снялась в леопардовом нижнем белье. Фото из спальни (40803)
3
Кацурин и Дорофеева после свадьбы показали своих новых друзей – супружескую пару – и высказались о свингерских вечеринках (34855)
4
В сети показали новые свадебные фото Дорофеевой и Кацурина (33676)
5
"Вы получите обильный хороший урожай". Сделайте эту простую подкормку томатов в июле (30821)
6
Режиссер харьковского театра уехала жить и работать в РФ. Глава Харьковской ОВА аннулировал грамоту, которой наградил ее в марте (30676)
7
"Мы понимали, что поженимся, с самого начала отношений". Дорофеева рассекретила, какая фамилия у нее будет после свадьбы с Кацуриным (23863)
8
"Консервация для ленивых". Как приготовить вкусные кабачки по-корейски (23748)
 
 
 
 