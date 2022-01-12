Протесты в Казахстане и коронавирусные рекорды. Главное за день

Протесты в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о новом составе правительства и назначил нового премьера. Предыдущее правительство было отправлено в отставку на фоне протестов. Девять чиновников сохранили свои места.
Также Токаев сообщил, что миссия ОДКБ в Казахстане успешно завершена, через два дня начнется вывод контингента. "Миротворцы" от ОДКБ заявили, что уже разрабатывают план, как покинуть Казахстан.
По последним данным, за время протестов в Казахстане задержали почти 10 тыс. человек.
Украина поднялась в рейтинге престижности паспортов
В обновленном индексе паспортов от компании Henley & Partners украинский паспорт поднялся на две позиции и находится на 35-м месте в мире.
Сейчас без визы или с визой по прибытии украинцы могут посетить 141 страну.
Ситуация с коронавирусом в мире
Глава европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге считает, что в течение 6–8 недель более половины европейцев будет инфицировано штаммом коронавируса "Омикрон".
В США выявили 1,35 млн новых случаев COVID-19 за сутки. Это мировой рекорд. Также в США за 24 часа госпитализировали 136 604 пациента с коронавирусной инфекцией – это новый максимум в стране.
Рекордные показатели фиксируют и во Франции – более чем 350 тыс. за сутки.
Коронавирус в Украине
В Украине за сутки зафиксировано 5429 новых случаев COVID-19. 219 больных COVID-19 умерли, попали в больницу 915 пациентов.
Количество украинцев, получивших две дозы вакцины от COVID-19, превысило 14 млн человек.
В украинском Минздраве сообщили, что планирует рассмотреть вакцинацию от COVID-19 детей от пяти лет ориентировочно с апреля.
Ситуация на Донбассе и возле украинской границы
Украинская разведка сообщила, что оккупационные войска РФ на Донбассе находятся в боевой готовности. По данным разведки, российские оккупанты также проводят доукомплектование воинских частей оперативной группировки в ОРДЛО.
Издание The New York Times написало, что президент России Владимир Путин вынужден был отложить возможное вторжение в Украину до весны в связи с неблагоприятными погодными условиями для передвижения военной техники.