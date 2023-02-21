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Путин присвоил почетное звание зенитной ракетной бригаде, которую обвиняют в сбитии малайзийского Boeing 777 под Донецком

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Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание гвардейской 53-й зенитной ракетной бригаде, которая, по данным международного суда в Гааге, сбила Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17.

Указ Путина от 21 февраля 2023 года опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ. В документе говорится, что военнослужащие бригады отмечены за "стойкость и мужество" в боевых действиях в условиях вооруженных конфликтов.

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит 14 июля 2014 года из зенитного комплекса "Бук" с территории, подконтрольной боевикам "ДНР". После крушения самолета "Бук" вернули в РФ. Следователи установили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области, где постоянно базируется 53-я зенитная ракетная бригада вооруженных сил РФ. 

Фото: pravo.gov.ru
Фото: pravo.gov.ru

Контекст:

Boeing 777 компании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), потерпел крушение вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу было четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ "ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ "ДНР" Леонид Харченко (Крот).

17 ноября 2022 года суд огласил вердикт по делу: Пулатов был оправдан, так как суд счел недоказанным, что он имел непосредственное отношение к пуску ракеты, сбившей пассажирский самолет. Трое других подозреваемых были признаны виновными и приговорены к пожизненному тюремному заключению. При этом Нидерланды не стали требовать экстрадиции из России виновных по делу MH17.

Теги: Владимир Путин, Нидерланды, Малайзия, Гаага, Игорь Гиркин, Boeing 777, Бук
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