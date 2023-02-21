Путин присвоил почетное звание зенитной ракетной бригаде, которую обвиняют в сбитии малайзийского Boeing 777 под Донецком

Указ Путина от 21 февраля 2023 года опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ. В документе говорится, что военнослужащие бригады отмечены за "стойкость и мужество" в боевых действиях в условиях вооруженных конфликтов.

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит 14 июля 2014 года из зенитного комплекса "Бук" с территории, подконтрольной боевикам "ДНР". После крушения самолета "Бук" вернули в РФ. Следователи установили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области, где постоянно базируется 53-я зенитная ракетная бригада вооруженных сил РФ.

Фото: pravo.gov.ru