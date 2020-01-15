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Путин предложил вынести на референдум поправки к Конституции, позволяющие ему снова стать президентом

Президент России Владимир Путин во время сегодняшнего обращения к Федеральному собранию предложил внести в основной закон страны несколько поправок, а также провести референдум по внесению изменений.

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Путин выступил с посланием к Федеральному собранию
Путин выступил с посланием к Федеральному собранию
Фото: ЕРА

Президент РФ Владимир Путин предложил внести в конституцию страны поправки, которые будут касаться изменений в политической системе, а также деятельности исполнительной, законодательной и судебной властей. Об этом российский президент заявил сегодня в ходе ежегодного обращения к Федеральному собранию, сообщает президент издания "ГОРДОН".

Предложенные Путиным поправки касаются усиления роли Федерального собрания в формировании правительства, запрета всем лицам, занимающим высокие должности в органах управления на федеральном уровне, иметь зарубежное гражданство или вид на жительство в других странах. 

Кроме того, одна из поправок предусматривает, что требования международного законодательства и договоров в РФ могут действовать только в той части, в которой они не противоречат конституции. По словам Путина, такие изменения позволят гарантировать "безусловный суверенитет" российского народа. 

Президент РФ заявил, что согласен обсудить исключение слова "подряд" в положении о возможности избираться президентом России более чем на два срока. 

"Знаю, что в нашем обществе обсуждается конституционное положение, что одно и то же лицо не должно занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд. Не считаю этот вопрос принципиальным, но согласен с этим", – отметил Путин.

Он заявил, что конституция не нуждается в изменениях, и подчеркнул, что внесение изменений в конституцию РФ должно быть вынесено на референдум. Путин добавил, что мнение людей "как главного источника власти должно быть определяющим".

Теги: Россия, Владимир Путин, Конституция, референдум, суверенитет
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