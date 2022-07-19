Путин впервые после начала вторжения в Украину покинул Россию

В Тегеране глава РФ встретится с президентами Турции и Ирана Фото: EPA

В пресс-службе заявили, что в Иране он проведет встречу с президентом Ирана Эбрахимом Раиси и президентом Турции Реджепом Эрдоганом, которая будет посвящена “совместным шагам в целях установления прочного мира и стабильности в Сирии“.

По информации российской газеты “Ведомости“, Путин также обсудит с Эрдоганом вопрос вывоза зерна из украинских портов, заблокированных из-за нападения РФ. 13 июля переговоры на эту тему прошли в Стамбуле.

Как пишет турецкое агентство “Анадолу“, на саммите в Тегеране речь пойдет о “текущих событиях в Сирии, борьбе с террористическими организациями, такими как “Рабочая партия Курдистана” и ИГИЛ, усилиях по политическому урегулированию, гуманитарной ситуации и добровольном возвращении сирийцев в страну“.