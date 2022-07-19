ГОРДОН
 
 
МИР

Путин впервые после начала вторжения в Украину покинул Россию

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Тегеране глава РФ встретится с президентами Турции и Ирана
В Тегеране глава РФ встретится с президентами Турции и Ирана
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин 19 июля посетит Иран. Об этом 18 июля сообщил сайт Кремля.

В пресс-службе заявили, что в Иране он проведет встречу с президентом Ирана Эбрахимом Раиси и президентом Турции Реджепом Эрдоганом, которая будет посвящена “совместным шагам в целях установления прочного мира и стабильности в Сирии“.

По информации российской газеты “Ведомости“, Путин также обсудит с Эрдоганом вопрос вывоза зерна из украинских портов, заблокированных из-за нападения РФ. 13 июля переговоры на эту тему прошли в Стамбуле.

Как пишет турецкое агентство “Анадолу“, на саммите в Тегеране речь пойдет о “текущих событиях в Сирии, борьбе с террористическими организациями, такими как “Рабочая партия Курдистана” и ИГИЛ, усилиях по политическому урегулированию, гуманитарной ситуации и добровольном возвращении сирийцев в страну“.

Контекст:

Посещение Тегерана станет первой заграничной поездкой Путина после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Теги: Россия, Владимир Путин, Сирийский конфликт, Иран, ядерная энергетика, Турция, Реджеп Эрдоган, санкции, переговоры, Али Хаменеи, саммит, война России против Украины, зерно
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
85-летняя Роговцева: Я плохо себя чувствую. Все дает слабину, какие бы усилия ты ни прилагал
85-летняя Роговцева: Я плохо себя чувствую. Все дает слабину, какие бы усилия ты ни прилагал
"Люблю это существо". Жена Кличко перед камерой зацеловала своего кота
"Люблю это существо". Жена Кличко перед камерой зацеловала своего кота
  "Я прямо с порога превентивно трусы приспустил". Великий сравнил военную стратегию РФ с интимной жизнью Гиркина
  "Я прямо с порога превентивно трусы приспустил". Великий сравнил военную стратегию РФ с интимной жизнью Гиркина
В Азербайджане на свадьбе жених с невестой спели "Ой, у лузі червона калина" в поддержку Украины. Видео
В Азербайджане на свадьбе жених с невестой спели "Ой, у лузі червона калина" в поддержку Украины. Видео
"Любимый, главное, что мы вместе!" Сумская поздравила мужа с днем рождения
"Любимый, главное, что мы вместе!" Сумская поздравила мужа с днем рождения
"Их притесняют". Dantes рассказал о митинге россиян из-за концерта украинских исполнителей в Израиле
"Их притесняют". Dantes рассказал о митинге россиян из-за концерта украинских исполнителей в Израиле
Умерла 56-летняя украинская ведущая Руслана Писанка
Умерла 56-летняя украинская ведущая Руслана Писанка
"Какие они сочные и вкусные получаются!" Фаршированный перец от актрисы Саливанчук. Рецепт
"Какие они сочные и вкусные получаются!" Фаршированный перец от актрисы Саливанчук. Рецепт
Жена командира полка "Азов" Прокопенко: Удается ли заниматься творчеством? Я не работаю. В голове "Азовсталь", важно держать фокус на этой теме
Жена командира полка "Азов" Прокопенко: Удается ли заниматься творчеством? Я не работаю. В голове "Азовсталь", важно держать фокус на этой теме
"Рапунцель". Кардашян с волосами до ягодиц снялась в облегающем комбинезоне, сливающемся с тоном ее кожи
"Рапунцель". Кардашян с волосами до ягодиц снялась в облегающем комбинезоне, сливающемся с тоном ее кожи
"12 убийственных образов, 12 прекрасных девушек". Украинки снялись для календаря "Так, як відьма скаже" в поддержку ВСУ
"12 убийственных образов, 12 прекрасных девушек". Украинки снялись для календаря "Так, як відьма скаже" в поддержку ВСУ
"Все буде добре, Оля". Полякова анонсировала релиз нового трека на украинском языке. Видео
"Все буде добре, Оля". Полякова анонсировала релиз нового трека на украинском языке. Видео
"Это и есть боевой дух". Украинские вертолетчики зажигательно станцевали под хит "Ластівки". Видео
"Это и есть боевой дух". Украинские вертолетчики зажигательно станцевали под хит "Ластівки". Видео
"Счастливая малышка", "Вы сияете, миссис Аффлек". Лопес показала первое фото в новом статусе
"Счастливая малышка", "Вы сияете, миссис Аффлек". Лопес показала первое фото в новом статусе
  "В росіян зі сраки дим". Автор хита "Байрактар" посвятил новую песню ракетным системам ВСУ HIMARS. Видео
  "В росіян зі сраки дим". Автор хита "Байрактар" посвятил новую песню ракетным системам ВСУ HIMARS. Видео
"Нынешняя Россия неизбежно проиграет". Роднянский рассказал, почему война закончится победой Украины
"Нынешняя Россия неизбежно проиграет". Роднянский рассказал, почему война закончится победой Украины
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Сложился образ, что я семейный человек и вообще не трахаюсь". Dantes рассказал, как в сети отреагировали на его расставание с Дорофеевой (170276)
2
Российский режиссер Качанов: У Павла Деревянко был образ Иванушки-дурачка, которому он полностью соответствовал (51107) G
3
"Очень стыдно за вас. Вы казались другой". Актриса Денисенко продолжит сниматься с российскими актерами. В сети отреагировали (33041)
4
"Все еще сексуальная", "Больно смотреть". 63-летняя Мадонна станцевала в кружевном корсете. Видео (28435)
5
"Наконец-то что-то интересное". Хайек показала, как выглядит в реальной жизни 60-летний Том Круз (25579)
6
"12 убийственных образов, 12 прекрасных девушек". Украинки снялись для календаря "Так, як відьма скаже" в поддержку ВСУ (21707)
7
Умерла 56-летняя украинская ведущая Руслана Писанка (19363)
8
Трасс в первом раунде выборов лидера Консервативной партии повторила образ Тэтчер (16735)
 
 
 
 