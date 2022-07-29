Разговор Блинкена и Лаврова все же состоялся, вопреки обещаниям, Украину обсуждали без Украины

Блинкен сообщил, что предостерег Лаврова от попыток России аннексировать большую часть Украины, подчеркнув, что мир не признает аннексии Фото: ЕРА

По словам чиновника, звонок длился примерно 25 минут. Блинкен назвал разговор "откровенным и прямым", а также сообщил, что "надавил на Кремль" в вопросе освобождения американских граждан Пола Уилана и Бриттни Гринер.

Предложение Госдепа, по словам Блинкена, находится на рассмотрении с июня и заключается в их обмене обмене на осужденного российского торговца оружием Виктора Бута.

Госсекретарь отказался рассказать, считает ли РФ такое предложение приемлемым. Он оставил без комментария вопрос, как Лавров на него отреагировал.

27 июля CNN сообщил, что такой разговор может состояться. При этом госсекретарь подчеркивал, что в ходе общения "не будут обсуждать Украину без Украины".

29 июля Блинкен рассказал, что в переговорах была затронута тема безопасного транзита зерна из украинских портов через Черное море, собеседники выразили надежду, что "это произойдет как можно скорее".

Блинкен сказал, что он также предостерег Лаврова от попыток России аннексировать большую часть Украины, подчеркнув, что "мир не признает аннексии" и "повлечет за собой дополнительные значительные расходы для России, если она будет продвигать свои планы".