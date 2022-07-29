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Разговор Блинкена и Лаврова все же состоялся, вопреки обещаниям, Украину обсуждали без Украины

Блинкен сообщил, что предостерег Лаврова от попыток России аннексировать большую часть Украины, подчеркнув, что мир не признает аннексии
Блинкен сообщил, что предостерег Лаврова от попыток России аннексировать большую часть Украины, подчеркнув, что мир не признает аннексии
Фото: ЕРА

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавров впервые с начала вторжения России в Украину, об этом он сообщил на пресс-конференции, которая транслировалась в Youtube-канале ведомства.

По словам чиновника, звонок длился примерно 25 минут. Блинкен назвал разговор  "откровенным и прямым", а также сообщил, что "надавил на Кремль" в вопросе освобождения американских граждан Пола Уилана и Бриттни Гринер.

Предложение Госдепа, по словам Блинкена, находится на рассмотрении с июня и  заключается в их обмене обмене на осужденного российского торговца оружием Виктора Бута.

Госсекретарь отказался рассказать, считает ли РФ такое предложение приемлемым. Он оставил без комментария вопрос, как Лавров на него отреагировал.

27 июля CNN сообщил, что такой разговор может состояться. При этом госсекретарь подчеркивал, что в ходе общения "не будут обсуждать Украину без Украины".

29 июля Блинкен рассказал, что в переговорах была затронута тема безопасного транзита  зерна из украинских портов через Черное море, собеседники выразили надежду, что "это произойдет как можно скорее".

Блинкен сказал, что он также предостерег Лаврова от попыток России аннексировать большую часть Украины, подчеркнув, что "мир не признает аннексии" и "повлечет за собой дополнительные значительные расходы для России, если она будет продвигать свои планы".

Контекст:

Последняя встреча Блинкена и Лаврова состоялась 21 января в Женеве (Швейцария)12-го и 15 февраля они провели телефонные переговоры.

23 февраля, после признания Россией "независимости" подконтрольных террористам "ДНР" и "ЛНР" территорий Донецкой и Луганской областей, Блинкен заявил об отмене запланированной встречи с Лавровым.

И Блинкен, и Лавров присутствовали на встрече глав МИД стран G20 7–8 июля, но еще до ее начала в Госдепартаменте подчеркивали, что госсекретарь США не будет общаться с министром иностранных дел России

О том, что администрация президента США Джо Байдена предложила России обменять россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана, 27 июля сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Бывшего американского морского пехотинца Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года и обвинили в шпионаже. По версии следствия, он получил от действующего сотрудника ФСБ флешку с секретными данными о российских спецслужбах. Уилан заявил, что флешку ему подбросили. 15 июня Мосгорсуд признал Уилана виновным в шпионаже и приговорил к 16 годам колонии строгого режима. 

Баскетболистку Грайнер задержали в феврале 2022-го в аэропорту Шереметьево, сообщает "Русская служб BBC". В ее багаже обнаружили картриджи для вейпа с гашишным маслом – это вещество легально во многих штатах США, но запрещено в России. Ее обвиняют в контрабанде наркотиков в значительном размере и незаконном хранении без цели сбыта.

Россиянин Бут был арестован в марте 2008 года в Бангкоке, после двухлетней тяжбы выдан Штатам, где в 2012 году его осудили на 25 лет за сговор с целью продажи крупной партии оружия левой колумбийской группировке ФАРК, признанной в Штатах террористической. Срок Бут отбывает в городе Мэрион в Иллинойсе.

Теги: Украина, Сергей Лавров, Госдепартамент США, МИД России, аннексия, вторжение, Энтони Блинкен, война России против Украины, Виктор Бут, Пол Уилан
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