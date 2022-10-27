Кроме того, дoкумeнт предусматривает зaпрeт нa распространение инфoрмaции oб ЛГБТ и призывы к cмeнe пoлa в интeрнeтe, СМИ, книгaх, aудиoвизуaльных ceрвиcaх, кинo и рeклaмe. Законопроект тaкжe предлагает ввeсти мeхaнизм, oгрaничивaющий дocтуп дeтeй к прocлушивaнию или прocмoтру ЛГБТ-инфoрмaции нa плaтных ceрвиcaх.
Спикeр Гocдумы Вячecлaв Вoлoдин заявил, что рeшeниe o зaпрeтe прoпaгaнды ЛГБТ принимaeтcя "иcключитeльнo в интeрecaх Рoccии и рoccиян", ведь у них "есть совесть" и "традиции". А в мире, по его мнению, происходит "большая трагедия".
За нарушение запрета будет штраф: от 50 до 400 тыс. руб. – за "пропаганду нетрадиционных отношений", от 50 до 200 тыс. руб. – за распространение информации о гомосексуальности, от 200 до 800 тыс. руб. – за "пропаганду педофилии".
Организация "Российская ЛГБТ-сеть" назвала документ таким, что "дискриминирует и унижает достоинство ЛГБТ-сообщества". Свою позицию она опубликовала еще во время обсуждения законопроекта 18 октября.
"Инициатива также оскорбляет все общество абсурдностью аргументации и невежеством в сфере прав человека: депутаты предполагают, что взрослое дееспособное население не в состоянии выбрать, что говорить, смотреть и читать. Совет "Российской ЛГБТ-сети" с этим не согласен", – говорится в сообщении.
В России с 2013 года уже действует закон, запрещающий "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений". Как пишет "Русская служба BBC", этот вопрос снова поднялся летом на фоне вторжения РФ в Украину. Первым с инициативой ужесточить наказание за "ЛГБТ-пропаганду" выступило Законодательное собрание аннексированного Севастополя, заявив, что действующая статья устарела. Группа депутатов от КПРФ предложила законопроект, запрещающий "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений" среди всех возрастов. После похожий документ предложила "Единая Россия", который после утвердила Госдума.