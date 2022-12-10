Россия соглашается передать США американца Уилана в обмен на осужденного в Германии россиянина Бута – СМИ

В июле CNN сообщал со ссылкой на источники, что администрация президента США Джо Байдена предложила России обменять Бута на Уилана и находившуюся в российской тюрьме американскую баскетболистку Бритни Грайнер. Однако Уилан не стал участником обмена 8 декабря.

Телеканал отметил, что США называли российской стороне имена нескольких российских заключенных в США, которых могла бы получить РФ (в частности, обвиняемого в отмывании денег, взломе и вымогательстве Александра Винника и киберпреступника Романа Селезнева).

Собеседники журналистов утверждают, что Вашингтону не удалось договориться с Берлином об освобождении Красикова.

15 декабря 2021 года суд в Берлине приговорил Красикова к пожизненному заключению по делу об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Россиянин не оспорил приговор в положенный срок.

Пожизненного заключения для Соколова-Красикова требовала федеральная прокуратура Германии. Она предполагала, что ответчик выполнял заказ "государственных органов РФ".

Хангошвили убили 23 августа 2019 года. Киллер подъехал к нему на велосипеде и сделал несколько выстрелов. Его задержали немецкие полицейские. Журналисты выяснили, что настоящая фамилия задержанного – Красиков и он связан со спецподразделением ФСБ.