Российская газета "Ведомости" опубликовала фотографию Зеленского и рекламу Hublot на первой полосе

Газета "Ведомости", которая 17 декабря вышла с фотографией президента Украины Владимира Зеленского, размещенной рядом с рекламой швейцарских часов Hublot на первой полосе, не управляет рекламным контентом, заявил владелец издания Демьян Кудрявцев. Название марки часов звучит в сериале "Слуга народа" с Зеленским в главной роли, первые три серии которого показали в РФ.

В РФ шутку, в которой герой Зеленского выбирает часы, увидела лишь часть зрителей, так как ее вырезали Скришот: Слуга народа / YouTube

Номер российской газеты "Ведомости" за 17 ноября вышел с фотографией украинского президента Владимира Зеленского и рекламой швейцарских часов Hublot на первой полосе. Фото с обложкой опубликовала в Facebook редактор одного из отделов газеты Ксения Болецкая.

"Передаем привет [телеканалу] ТНТ. Просто так получилось", – написала она.

Фото президента Украины размещено под статьей "Зеленский идет на поправки", которая посвящена децентрализации. Ниже – реклама Hublot.

Владелец газеты Демьян Кудрявцев сказал изданию "Подъем", что "Ведомости" не управляют рекламой. Он отметил, что рекламодатель выбирает полосу, на которой будет размещено объявление. Однако компания Hublot не могла знать, что будет размещено на полосе, а авторы материала – какая будет реклама, так как это запрещено, сообщил Кудрявцев.

11 декабря на ТНТ в РФ впервые начали показывать сериал "Слуга народа". Согласно сюжету, главный герой, учитель истории Василий Голобородько, выигрывает президентские выборы в Украине. Голобородько играет Зеленский.