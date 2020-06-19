Российский медик о ситуации с COVID-19: Пусть голосует, кто хочет, но в городе коек больше нет

В России на 1 июля назначено всенародное голосование по поправкам в Конституцию. Медики опасаются, что после него начнется новая вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Инфекционист: Статистика в России не отражает реальной картины заболеваемости и смертности от коронавируса Фото: EPA

Главный внештатный инфекционист Орловской области, заведующая областным гепатологическим центром больницы имени Боткина Виктория Адоньева в интервью сайту "Орловские новости", которое опубликовано 18 июня, заявила что после голосования по поправкам в Конституцию число зараженных COVID-19 в России вырастет.

"Обязательно будет [прирост больных]. Но класть нам уже некуда. У меня осталось 20 коек, и я сегодня закрою больницу. [Больница] Семашко уже закрыта, тубдиспансер тоже. Пусть голосует, кто хочет, но в городе больше коек нет", – подчеркнула Адоньева.

По ее информации, среди пациентов с коронавирусом много пожилых людей.

"На Пасху бабушки совершенно спокойно шли освящать куличи. После этого у нас был очень большой наплыв. После того, как пожилые массово выходят на улицу, они потом все лежат у нас на койках", – сказала медик.

По словам инфекциониста, статистика в России не отражает реальной картины заболеваемости и смертности от коронавируса.

"Во всех разделах медицины в статистике творится нечто невообразимое. Я думаю, что и здесь нет исключения из общего правила. Как я уже говорила, у нас даже в разных регионах считают по-разному", – считает Адоньева.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает третье место в мире по распространению коронавируса после США и Бразиилии В стране заболело 568 292 человек, выздоровело 323 851, умерло 7 831.

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ, одна из которых предполагает обнуление президентских сроков Путина, назначено на 1 июля 2020 года.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. 11 февраля комитет Госдумы РФ утвердил поправки к конституции, в случае принятия которых Путин после ухода с поста президента пожизненно будет оставаться членом Совета Федерации.

Путин также предложил поправку, которая предусматривает формирование главой государства Госсовета "в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти".

Ряд экспертов считают, что таким образом российский лидер пытается решить проблему сохранения власти после 2024 года, когда заканчивается его очередной президентский срок. Путин является президентом РФ с 2000 года с небольшим перерывом. По действующей конституции он не может баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.