"По непонятным причинам" Сербия и Косово не смогли договориться – президент Сербии после встречи в Брюсселе

Они встретились с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.
Перед встречей Боррель заявил, что необходимо приложить усилия для "деэскалации ситуации" и двигаться в сторону "нормализации отношений".
I am convening an emergency meeting of the Belgrade -Pristina Dialogue tomorrow with Prime Minister @albinkurti and President @predsednikrs— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 20, 2022
We need de-escalation of the situation, stop going from permanent crisis management & start advancing on normalisation of relations instead
Договориться стороны не смогли, заявил после переговоров президент Сербии. Как он сказал журналистам, "по непонятным для него причинам" не удалось прийти к какому-либо соглашению, сообщило Reuters.
Встреча проходила на фоне разногласий между Сербией и Косово, которые могут стать "самым серьезным региональным кризисом за последние годы", отметило агентство AFP.
С 22 ноября Косово начнет штрафовать владельцев транспортных средств, которые не заменили свои номерные знаки, выданные Сербией, на номерные знаки Косово, отметило сербское издание Serbian monitor. Штраф установлен в размере €150.
Как объясняет агентство Interia Wydarzenia, конфликт между Косово и Сербией обострился из-за номерных знаков. Согласно плану властей Косово, с 1 августа у проживающих в стране сербов было два месяца на замену табличек номеров автомобилей и документов. Правительство также решило, что с этой даты все граждане Сербии, посещающие Косово, должны будут получать дополнительное разрешение на въезд на границе. Власти Косово заявили, что начнут наказывать нарушителей правил уже с 1 ноября, хотя ранее анонсировали, что до 21 ноября будут выносить только предупреждения.
Как пишет агентство Interia Wydarzenia, напряженность в отношениях между Сербией и Косово за последние годы достигла пика. Сербия и Косово начали диалог под эгидой Евросоюза в 2013 году, но до сих пор не достигли существенного соглашения.
В настоящее время Косово независимым государством признали 98 стран, в том числе 23 из 27 стран Евросоюза и 24 из 30 членов НАТО.