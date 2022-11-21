"По непонятным причинам" Сербия и Косово не смогли договориться – президент Сербии после встречи в Брюсселе

Они встретились с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

Перед встречей Боррель заявил, что необходимо приложить усилия для "деэскалации ситуации" и двигаться в сторону "нормализации отношений".

I am convening an emergency meeting of the Belgrade -Pristina Dialogue tomorrow with Prime Minister @albinkurti and President @predsednikrs



We need de-escalation of the situation, stop going from permanent crisis management & start advancing on normalisation of relations instead — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 20, 2022

Договориться стороны не смогли, заявил после переговоров президент Сербии. Как он сказал журналистам, "по непонятным для него причинам" не удалось прийти к какому-либо соглашению, сообщило Reuters.

Встреча проходила на фоне разногласий между Сербией и Косово, которые могут стать "самым серьезным региональным кризисом за последние годы", отметило агентство AFP.

С 22 ноября Косово начнет штрафовать владельцев транспортных средств, которые не заменили свои номерные знаки, выданные Сербией, на номерные знаки Косово, отметило сербское издание Serbian monitor. Штраф установлен в размере €150.