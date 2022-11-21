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"По непонятным причинам" Сербия и Косово не смогли договориться – президент Сербии после встречи в Брюсселе

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Конфликт между Косово и Сербией обострился из-за номерных знаков на атомобили
Конфликт между Косово и Сербией обострился из-за номерных знаков на атомобили
Фото: EPA

В Брюсселе (Бельгия) состоялись переговоры между президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Косово Альбином Курти. Об этом 21 ноября сообщило агентство euronews.

Они встретились с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

Перед встречей Боррель заявил, что необходимо приложить усилия для "деэскалации ситуации" и двигаться в сторону "нормализации отношений".

Договориться стороны не смогли, заявил после переговоров президент Сербии. Как он сказал журналистам, "по непонятным для него причинам" не удалось прийти к  какому-либо соглашению, сообщило Reuters.

Встреча проходила на фоне разногласий между Сербией и Косово, которые могут стать "самым серьезным региональным кризисом за последние годы", отметило агентство AFP.

С 22 ноября Косово начнет штрафовать владельцев транспортных средств, которые не заменили свои номерные знаки, выданные Сербией, на номерные знаки Косово, отметило сербское издание Serbian monitor. Штраф установлен в размере €150.

Контекст:

Как объясняет агентство Interia Wydarzenia, конфликт между Косово и Сербией обострился из-за номерных знаков. Согласно плану властей Косово, с 1 августа у проживающих в стране сербов было два месяца на замену табличек номеров автомобилей и документов. Правительство также решило, что с этой даты все граждане Сербии, посещающие Косово, должны будут получать дополнительное разрешение на въезд на границе. Власти Косово заявили, что начнут наказывать нарушителей правил уже с 1 ноября, хотя ранее анонсировали, что до 21 ноября будут выносить только предупреждения.

Как пишет агентство Interia Wydarzenia, напряженность в отношениях между Сербией и Косово за последние годы достигла пикаСербия и Косово начали диалог под эгидой Евросоюза в 2013 году, но до сих пор не достигли существенного соглашения.

В настоящее время Косово независимым государством признали 98 стран, в том числе 23 из 27 стран Евросоюза и 24 из 30 членов НАТО.

Теги: автомобили, Бельгия, Брюссель, Сербия, Косово, Александр Вучич, Евросоюз, Жозеп Боррель, ЕС
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