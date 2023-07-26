Шойгу приехал в Северную Корею и при “горячем приветствии военнослужащих направился на место ночлега”

Накануне в аэропорту столицы Северной Кореи Пхеньяне прошла торжественная церемония встречи российской военной делегации, сообщает местное агентство ЦТАК. Во время встречи "царила теплая атмосфера приветствия", отмечает агентство. Женщина-военнослужащий Северной Кореи подарила министру обороны РФ цветы, а затем Шойгу, сопровождаемый "горячим приветствием военнослужащих [Корейской народной армии], направился на место ночлега", пишет агентство.

Днем 26 июля Шойгу провел переговоры с министром обороны Северной Кореи Кан Сун Намом. Пресс-служба минобороны страны-агрессора РФ опубликовала видео этой встречи.

Шойгу во время переговоров заявил, что "с первых минут ощутил заботу и внимание". Он добавил, что хочет "не только активно поработать, но и узнать много интересного о КНДР, ее культуре, традициях и достопримечательностях".

Министр обороны России прибыл в КНДР в 70-ю годовщину так называемого "Дня победы" в Корейской войне, которую Пхеньян называет "Отечественной освободительной войной". Ожидается, что сегодня в Северной Корее пройдет праздничный парад, где будет продемонстрировано "новое вооружение", пишет Reuters. Как отмечает агентство, кроме Шойгу, на нем может присутствовать также член политбюро Коммунистической партии Китая Ли Хунчжун.