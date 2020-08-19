Правительство Швеции считает, что действующая белорусская власть использует все государственные инструменты против собственного народа.

Швеция приостановила помощь государственным субъектам Беларуси. Об этом в Twitter сообщил министр помощи и развития Швеции Питер Эрикссон.

"Помощь Швеции Беларуси в основном была направлена гражданскому обществу страны, тем, кто сейчас находится на улицах и требует изменений. Сейчас мы замораживаем меньшую часть [помощи], идущую на проекты, в которых принимали участие государственные субъекты", – написал Эрикссон.

По его мнению, действующая белорусская власть использует все государственные инструменты против собственного народа.

"Теперь мы видим режим, который без колебаний использует все правительственные инструменты по отношению к собственному населению, а потому мы считаем разумным заморозить сотрудничество с [белорусскими] властями", – цитирует Эрикссона издание Omni.

Sveriges bistånd till Belarus har främst gått till landets civilsamhälle, de som nu står på gatorna och kräver förändring. Nu fryser vi den mindre del som gått till projekt där statliga aktörer deltagit. https://t.co/X0aMGutvzI — Peter Eriksson (@MinisterPeterE) August 18, 2020

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. Известно минимум о трех погибших. По информации министерства внутренних дел Беларуси, по состоянию на 17 августа в следственных изоляторах Беларуси оставалось 122 задержанных на акциях протеста.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что пока его не убьют, других выборов в стране не будет.