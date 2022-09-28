Швейцария готова ввести санкции против России из-за псевдореферендумов в Украине

"ЕС объявил о новых санкциях в связи с проведением этих так называемых референдумов. Если они будут реализованы, Федеральный совет рассмотрит вопрос об их принятии. Швейцария не признает результаты ни одного из этих фиктивных "референдумов". Президент Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис четко изложил эту позицию министру иностранных дел России Сергею Лаврову в Нью-Йорке в среду", – говорится в сообщении.

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России.

Большинство европейских стран не признают проведенные так называемые "референдумы" и готовы ввести санкции против их организаторов. Первой санкции ввела Великобритания. Ввести санкции также планирует Канада, Евросоюз, Франция.