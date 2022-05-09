США отменили пошлины на экспорт стали из Украины, чтобы оставался "спасательный круг" для украинцев

Речь идет о временном приостановлении действия 232 тарифов на украинскую сталь сроком на один год.

"Сталевары – одни из самых стойких в мире, независимо от того, живут ли они в [американском] Янгстауне или [украинском] Мариуполе. Мы не можем просто восхищаться силой духа и духом украинского народа – нам нужно прикрыть его тыл и поддержать одну из самых важных отраслей для экономического благополучия Украины", – объяснила министр.

По ее словам, "чтобы сталелитейные заводы продолжали оставаться экономическим спасательным кругом для народа Украины, они должны иметь возможность экспортировать свою сталь".

"Сегодняшнее заявление является сигналом для украинского народа о том, что мы стремимся помочь ему процветать перед лицом путинской агрессии и что их работа сделает Украину более сильной как сегодня, так и в будущем", – заявила Раймондо.

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О начале переговоров об отмене Соединенными Штатами пошлин на украинскую сталь сообщала в ноябре 2021 года первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.