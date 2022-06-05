Стефанчук: Украине нужно современное оборудование. Биться с Россией старой техникой – долго и неэффективно

"Хотел бы подчеркнуть, что, кроме такого решения, для Украины определяющими являются сроки его реализации. Как сказал президент [Украины] Владимир Зеленский, каждый день войны в Украине стоит около 100 жизней украинцев и 500 раненых. Поэтому для нас очень важно, кроме принятия решения, его быстрая реализация", – сказал спикер Рады.
Он подчеркнул, что в вопросе оборонных поставок из ФРГ видит "не только исторический поворотный момент, но и изменение философии в Германии".
"Это фундаментальный поворотный момент. Жители Европы чувствуют, что мир в мире не очень стабилен. А президент России Владимир Путин сделал только первый шаг. Если Украина проиграет войну, российские войска будут в Польше, Литве, Эстонии и Латвии", – объяснил Стефанчук.
По его словам, Украина хотела бы больше оружия от Германии.
"В первую очередь нам нужно тяжелое оружие. Например, самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня или системы противовоздушной обороны, противокорабельное снаряжение. Но нам приятно, что весь мир реагирует и оказывает помощь. Конечно, нам хотелось бы больше. Но я считаю, что это уже первый шаг, после которого последуют и другие", – заявил спикер.
Он рассказал, что в последнее время "Украина получила очень много оружия по кольцевому обмену".
"Оно сейчас все нужно на передовой. Но нам бы очень хотелось, чтобы в условиях современной войны Украина получила самое современное оборудование. Биться с Россией старой техникой – это долго и неэффективно. Мы хотим отстоять свою территорию как можно скорее. Для этого нужна новейшая техника", – подчеркнул Стефанчук.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Германия с начала войны в 2014 году предоставляет Украине финансовую помощь, помогает лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. В 2021 году Берлин блокировал поставки оружия Украине через НАТО, когда США предупреждали о возможном новом вторжении России.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года ФРГ изменила позицию и согласилась поставлять вооружение. Однако в апреле Bild написало, что правительство Германии вычеркнуло все тяжелое вооружение из списка военной помощи Украине.
После встречи глав минобороны разных стран 26 апреля на базе Рамштайн министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия поставит в Украину зенитные самоходные установки Gepard.
Немецкий Бундестаг на заседании 28 апреля одобрил поставки тяжелого вооружения Украине.
10 мая глава МИД ФРГ Анналена Бербок анонсировала совместную с Нидерландами поставку 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000.
Но в конце мая издание Welt сообщило, что с конца марта Германия практически не поставляла Украине какого-либо значимого, даже легкого, вооружения – только мины, запчасти для пулеметов, воспламенители, детонирующие шнуры, радиоприемники, ручные гранаты и т.д.
1 июня во время выступления в парламенте ФРГ канцлер Олаф Шольц анонсировал поставки систем ПВО IRIS-T, которые просила Украина. Он заявил, что с их помощью Украина сможет "защитить целый крупный город от атак российской авиации". Бербок уточнила, что их поставка может занять месяцы.