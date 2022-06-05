Стефанчук: Украине нужно современное оборудование. Биться с Россией старой техникой – долго и неэффективно

Стефанчук: Если Украина проиграет войну, российские войска будут в Польше, Литве, Эстонии и Латвии Фото: Верховна Рада України / Facebook

"Хотел бы подчеркнуть, что, кроме такого решения, для Украины определяющими являются сроки его реализации. Как сказал президент [Украины] Владимир Зеленский, каждый день войны в Украине стоит около 100 жизней украинцев и 500 раненых. Поэтому для нас очень важно, кроме принятия решения, его быстрая реализация", – сказал спикер Рады.

Он подчеркнул, что в вопросе оборонных поставок из ФРГ видит "не только исторический поворотный момент, но и изменение философии в Германии".

"Это фундаментальный поворотный момент. Жители Европы чувствуют, что мир в мире не очень стабилен. А президент России Владимир Путин сделал только первый шаг. Если Украина проиграет войну, российские войска будут в Польше, Литве, Эстонии и Латвии", – объяснил Стефанчук.

По его словам, Украина хотела бы больше оружия от Германии.

"В первую очередь нам нужно тяжелое оружие. Например, самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня или системы противовоздушной обороны, противокорабельное снаряжение. Но нам приятно, что весь мир реагирует и оказывает помощь. Конечно, нам хотелось бы больше. Но я считаю, что это уже первый шаг, после которого последуют и другие", – заявил спикер.

Он рассказал, что в последнее время "Украина получила очень много оружия по кольцевому обмену".

"Оно сейчас все нужно на передовой. Но нам бы очень хотелось, чтобы в условиях современной войны Украина получила самое современное оборудование. Биться с Россией старой техникой – это долго и неэффективно. Мы хотим отстоять свою территорию как можно скорее. Для этого нужна новейшая техника", – подчеркнул Стефанчук.

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