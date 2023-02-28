"Назад пути нет". Столтенберг заявил, что отношения с Москвой не улучшатся даже после окончания войны

Столтенберг: Окончание этой войны не будет возвращением к норме в наших отношениях с Россией Фото: EPA

"Мы не знаем, когда закончится эта война, но когда она закончится, мы должны сделать так, чтобы история не повторилась. Президент [России Владимир] Путин не может продолжать урезать европейскую безопасность", – сказал Столтенберг.

Он добавил, что будущее Украины в Североатлантическом Альянсе, поэтому необходимо создать для нее "долгосрочные механизмы безопасности".

"Мы должны дать Украине возможность сдерживать и защищаться от будущей агрессии", – сказал он.

Столтенберг отметил, что российский президент разрушил фундаментальные принципы глобальной безопасности. По его словам, в конце холодной войны многие страны верили, что удасться наладить отношения с Москвой, но Путин показал, что "не выполняет общения". Столтенберг напомнил, что РФ разорвала договор СНВ, который ограничивает ядерные вооружения. По его словам, это очередной пример неуважения Москвы к международным нормам.

"Мы должны признать, что окончание этой войны не будет возвращением к норме в наших отношениях с Россией. Назад пути нет. В более опасном мире мы больше не можем позволить себе относиться к защите как к чему-то необязательному", – сказал генсек НАТО.



