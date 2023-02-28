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"Назад пути нет". Столтенберг заявил, что отношения с Москвой не улучшатся даже после окончания войны

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Столтенберг: Окончание этой войны не будет возвращением к норме в наших отношениях с Россией
Столтенберг: Окончание этой войны не будет возвращением к норме в наших отношениях с Россией
Фото: EPA

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг похвалил Северные страны за помощь Украине и отметил, что это отвечает интересам безопасности Альянса. Об этом он сказал 28 февраля в Хельсинки (Финляндия) на саммите Северных стран Комитета сотрудничества Северного рабочего движения (САМАК), сообщила пресс-служба блока.

"Мы не знаем, когда закончится эта война, но когда она закончится, мы должны сделать так, чтобы история не повторилась. Президент [России Владимир] Путин не может продолжать урезать европейскую безопасность", – сказал Столтенберг.

Он добавил, что будущее Украины в Североатлантическом Альянсе, поэтому необходимо создать для нее "долгосрочные механизмы безопасности".

"Мы должны дать Украине возможность сдерживать и защищаться от будущей агрессии", – сказал он.

Столтенберг отметил, что российский президент разрушил фундаментальные принципы глобальной безопасности. По его словам, в конце холодной войны многие страны верили, что удасться наладить отношения с Москвой, но Путин показал, что "не выполняет общения". Столтенберг напомнил, что РФ разорвала договор СНВ, который ограничивает ядерные вооружения. По его словам, это очередной пример неуважения Москвы к международным нормам.

"Мы должны признать, что окончание этой войны не будет возвращением к норме в наших отношениях с Россией. Назад пути нет. В более опасном мире мы больше не можем позволить себе относиться к защите как к чему-то необязательному", – сказал генсек НАТО.


Контекст:

Путин заявил 21 февраля, что Москва приостанавливает участие в договоре о СНВ. Он подчеркнул, что Россия не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие, пока не поймет, "на что претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал Альянса". Путин также обвинил США в якобы разработке новых типов ядерных боеприпасов. В связи с этим, заявил он, Россия должна быть готова к проведению ядерных испытаний.

Теги: Россия, США, Украина, НАТО, война, Москва, Йенс Столтенберг, Финляндия, Северное, безопасность, Хельсинки, будущее
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