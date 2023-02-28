"Назад пути нет". Столтенберг заявил, что отношения с Москвой не улучшатся даже после окончания войны

"Мы не знаем, когда закончится эта война, но когда она закончится, мы должны сделать так, чтобы история не повторилась. Президент [России Владимир] Путин не может продолжать урезать европейскую безопасность", – сказал Столтенберг.
Он добавил, что будущее Украины в Североатлантическом Альянсе, поэтому необходимо создать для нее "долгосрочные механизмы безопасности".
"Мы должны дать Украине возможность сдерживать и защищаться от будущей агрессии", – сказал он.
Столтенберг отметил, что российский президент разрушил фундаментальные принципы глобальной безопасности. По его словам, в конце холодной войны многие страны верили, что удасться наладить отношения с Москвой, но Путин показал, что "не выполняет общения". Столтенберг напомнил, что РФ разорвала договор СНВ, который ограничивает ядерные вооружения. По его словам, это очередной пример неуважения Москвы к международным нормам.
"Мы должны признать, что окончание этой войны не будет возвращением к норме в наших отношениях с Россией. Назад пути нет. В более опасном мире мы больше не можем позволить себе относиться к защите как к чему-то необязательному", – сказал генсек НАТО.
Путин заявил 21 февраля, что Москва приостанавливает участие в договоре о СНВ. Он подчеркнул, что Россия не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие, пока не поймет, "на что претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал Альянса". Путин также обвинил США в якобы разработке новых типов ядерных боеприпасов. В связи с этим, заявил он, Россия должна быть готова к проведению ядерных испытаний.