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Суд в России арестовал подозреваемого в убийстве экс-командира подлодки. Он заявил, что на убийство пошел по личным мотивам

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В российском суде заявили, что подозреваемый уроженец Сум
В российском суде заявили, что подозреваемый – уроженец Сум
Скриншот: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края / Telegram

Первомайский районный суд Краснодара арестовал на два месяца гражданина Украины Сергея Денисенко, по подозрению в убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Об этом 13 июля сообщила пресс-служба суда.

Основанием для ареста, по версии суда, стало то, что Денисенко сознался в том, что четыре раза выстрелил в Ржицкого из пистолета.

В суде также уточнили, что подозреваемый – уроженец города Сумы, имеет гражданство Украины и России.

Во время судебного заседания подозреваемый заявил, что не сотрудничал и никак не связан со спецслужбами Украины, а на убийство Ржицкого пошел по личным мотивам.

Контекст:

Российский Telegram-канал Shot писал, что 42-летний Ржицкий был убит во время утренней пробежки. Канал озвучивал версию, что ему четыре раза выстрелили в спину и грудь. Baza предположила, что киллер мог отслеживать Ржицкого по приложению, где тот постоянно выкладывал маршрут забегов и велозаездов.

Российское пропагандистское агентство "Интерфакс" сообщало, что Ржицкий в последнее время работал заместителем начальника Краснодарского городского отдела по мобилизационной работе.

В Следкоме подтвердили, что утром 10 июля в Краснодаре было обнаружено тело 42-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. Уголовное дело расследуют по ст. 105 Уголовного кодекса РФ (убийство). 

В ГУР отметили, что находившаяся под командованием Ржицкого субмарина "Краснодар" – одна из шести подлодок проекта "Варшавянка", входящих в состав Черноморского флота РФ. Каждая из них способна нести до четырех крылатых ракет "Калибр". "Краснодар" причастен к ракетным обстрелам Украины, считают в украинском Минобороны.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, убийство, арест, Краснодар, уголовное дело, суд
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