Суд в России арестовал подозреваемого в убийстве экс-командира подлодки. Он заявил, что на убийство пошел по личным мотивам

Основанием для ареста, по версии суда, стало то, что Денисенко сознался в том, что четыре раза выстрелил в Ржицкого из пистолета.

В суде также уточнили, что подозреваемый – уроженец города Сумы, имеет гражданство Украины и России.

Во время судебного заседания подозреваемый заявил, что не сотрудничал и никак не связан со спецслужбами Украины, а на убийство Ржицкого пошел по личным мотивам.