Суд в России арестовал подозреваемого в убийстве экс-командира подлодки. Он заявил, что на убийство пошел по личным мотивам

Основанием для ареста, по версии суда, стало то, что Денисенко сознался в том, что четыре раза выстрелил в Ржицкого из пистолета.
В суде также уточнили, что подозреваемый – уроженец города Сумы, имеет гражданство Украины и России.
Во время судебного заседания подозреваемый заявил, что не сотрудничал и никак не связан со спецслужбами Украины, а на убийство Ржицкого пошел по личным мотивам.
Российский Telegram-канал Shot писал, что 42-летний Ржицкий был убит во время утренней пробежки. Канал озвучивал версию, что ему четыре раза выстрелили в спину и грудь. Baza предположила, что киллер мог отслеживать Ржицкого по приложению, где тот постоянно выкладывал маршрут забегов и велозаездов.
Российское пропагандистское агентство "Интерфакс" сообщало, что Ржицкий в последнее время работал заместителем начальника Краснодарского городского отдела по мобилизационной работе.
В Следкоме подтвердили, что утром 10 июля в Краснодаре было обнаружено тело 42-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. Уголовное дело расследуют по ст. 105 Уголовного кодекса РФ (убийство).
В ГУР отметили, что находившаяся под командованием Ржицкого субмарина "Краснодар" – одна из шести подлодок проекта "Варшавянка", входящих в состав Черноморского флота РФ. Каждая из них способна нести до четырех крылатых ракет "Калибр". "Краснодар" причастен к ракетным обстрелам Украины, считают в украинском Минобороны.