"Сугубо прагматический подход". Буданов объяснил, зачем оккупанты массово вывозят украинцев в Россию

"Советский Союз поступал так на всех территориях, и Россия продолжает эту позорную практику. Для чего это делается? Первое – замещение коренного населения на российское, чтобы изменить социально-демографическую картину в этом регионе", – сказал он.
Второй причиной вывоза украинцев глава военной разведки назвал переселение.
"Если посмотрите, куда им предлагают ехать, – это исключительно депрессивные регионы, в которых основной контингент – малообразованные, непрофессиональные люди. По сравнению с ними население Мариуполя – гении и Нобелевские лауреаты. Они таким путем получают квалифицированную и очень низкооплачиваемую – люди будут находиться почти в рабских условиях – рабочую силу. Здесь чисто прагматичный подход", – объяснил Буданов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала масштабного вторжения России в Украину на территорию страны-агрессора выехали 681 тыс. украинцев.
Власти Украины утверждают, что большинство из этих украинцев в РФ вывезли принудительно.
23 апреля украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что принудительно эвакуированных в Россию жителей Мариуполя везут за 8 тыс. км от их дома, в Приморский край РФ.