"Сугубо прагматический подход". Буданов объяснил, зачем оккупанты массово вывозят украинцев в Россию

В Россию, по данным ООН, за два месяца выехали 681 тыс. украинцев Фото: ЕРА

"Советский Союз поступал так на всех территориях, и Россия продолжает эту позорную практику. Для чего это делается? Первое – замещение коренного населения на российское, чтобы изменить социально-демографическую картину в этом регионе", – сказал он.

Второй причиной вывоза украинцев глава военной разведки назвал переселение.

"Если посмотрите, куда им предлагают ехать, – это исключительно депрессивные регионы, в которых основной контингент – малообразованные, непрофессиональные люди. По сравнению с ними население Мариуполя – гении и Нобелевские лауреаты. Они таким путем получают квалифицированную и очень низкооплачиваемую – люди будут находиться почти в рабских условиях – рабочую силу. Здесь чисто прагматичный подход", – объяснил Буданов.

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