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"Сугубо прагматический подход". Буданов объяснил, зачем оккупанты массово вывозят украинцев в Россию

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В Россию, по данным ООН, за два месяца выехали 681 тыс. украинцев
В Россию, по данным ООН, за два месяца выехали 681 тыс. украинцев
Фото: ЕРА

Жителей Украины российские оккупанты принудительно вывозят так же, как это делал Советский Союз, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью НВ, которое было опубликовано 2 мая.

"Советский Союз поступал так на всех территориях, и Россия продолжает эту позорную практику. Для чего это делается? Первое – замещение коренного населения на российское, чтобы изменить социально-демографическую картину в этом регионе", – сказал он.

Второй причиной вывоза украинцев глава военной разведки назвал переселение.

"Если посмотрите, куда им предлагают ехать, – это исключительно депрессивные регионы, в которых основной контингент – малообразованные, непрофессиональные люди. По сравнению с ними население Мариуполя – гении и Нобелевские лауреаты. Они таким путем получают квалифицированную и очень низкооплачиваемую – люди будут находиться почти в рабских условиях – рабочую силу. Здесь чисто прагматичный подход", – объяснил Буданов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала масштабного вторжения России в Украину на территорию страны-агрессора выехали 681 тыс. украинцев.

Власти Украины утверждают, что большинство из этих украинцев в РФ вывезли принудительно.

23 апреля украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что принудительно эвакуированных в Россию жителей Мариуполя везут за 8 тыс. км от их дома, в Приморский край РФ.

Теги: Россия, война, оккупация, разведка, депортация, вторжение, российская агрессия, украинцы, война России против Украины, население, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов, российские оккупанты
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