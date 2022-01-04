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Сына Елизаветы II принца Эндрю могут лишить титула из-за обвинений в изнасиловании

Герцог Йоркский отрицает обвинения в сексуальном насилии
Герцог Йоркский отрицает обвинения в сексуальном насилии
Фото: EPA

Британский принц Эндрю может лишиться титула "герцог Йоркский", если проиграет судебный процесс в Нью-Йорке, инициированный американкой Вирджинией Джуффре, обвиняющей его в сексуальном насилии. Об этом 1 января сообщает The Times.

По данным издания, королевские придворные обсуждали планы попросить герцога Йоркского прекратить использование своего титула, если он проиграет судебный процесс, возбужденный жертвой сексуального насилия финансиста Джеффри Эпштейна.

Также принца Эндрю могут попросить отказаться от роли покровителя благотворительных организаций и отправят во "внутреннюю ссылку" (запретят покидать Великобританию в связи с угрозой экстрадиции в США).

Контекст:

Принц Эндрю, герцог Йоркский – британский принц, вице-адмирал. Он является младшим ребенком королевы Великобритании Елизаветы II.

В 2010 году принца Эндрю сфотографировали с Эпштейном в Центральном парке Нью-Йорка. На тот момент Эпштейн уже был осужден по делу о вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Кроме того, по данным СМИ, британский принц посещал дом финансиста в Манхэттене.

В 2015 году имя принца Эндрю фигурировало в судебных документах в рамках гражданского дела США против Эпштейна. Джуффре говорила, что трижды встречалась с принцем до своего совершеннолетия. В интервью BBC принц заявил, что не помнит, что когда-нибудь встречался с ней. 10 августа 2019 года стало известно, что Эпштейн покончил жизнь самоубийством в тюрьме в Нижнем Манхэттене.

В августе 2021 года Джуффре подала иск против Эндрю, в котором она утверждает, что Эндрю принуждал ее к сексу трижды в период с 1992-го по 2002 год. В том же месяце бывшая помощница Эпштейна, 43-летняя Джоанна Шоберг заявила, что герцог Йоркский во время одной из вечеринок трогал ее за грудь и на тот момент ей был 21 год.  

Теги: США, Великобритания, королева Елизавета II, экстрадиция, суды, сексуальное насилие, принц Эндрю, домогательства, Джеффри Эпштейн
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