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Тайная биография Путина: не те родители, не те место и дата рождения. Интервью Гордона с писательницей Курчаб-Редлих. Видео

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Курчаб-Редлих написала книгу о настоящей биографии Путина
Курчаб-Редлих написала книгу о настоящей биографии Путина 
Скриншот: HISTORIA REALNA / YouTube

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" вышло интервью с польской писательницей и журналисткой Кристиной Курчаб-Редлих.

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Курчаб-Редлих рассказала о реальной биографии президента страны-агрессора России Владимира Путина, его настоящих родителях, фамилии, где и когда он родился и многом другом. 

"Насколько отличается официальная биография Путина от настоящей? На 100%. В его официальной биографии – не тот отец, не та мать, не то место рождения, не та дата рождения. Все по-другому", – сказала писательница. 

Курчаб-Редлих родилась в 1954 году в городе Забже в семье писателя Яна Курчаба. Окончила юридический факультет Ягеллонского университета в Кракове. С 1990-го по 2004 год работала корреспондентом польских изданий в России. Снимала документальные фильмы о войне в Чечне и нарушениях прав человека.

За свою расследовательскую деятельность в сфере журналистики и прав человека удостоена ряда премий, в 2005 году была номинирована на Нобелевскую премию мира.

Издала книги: "Пандрешка" – о жизни современной России, "Головой о стену Кремля" – о событиях, произошедших в РФ с конца 1980-х годов, и "Вова. Володя. Владимир. Тайны России Путина" – о неизвестных фактах жизни российского президента. 

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, биография, Кристина Курчаб-Редлих
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