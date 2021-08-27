"Талибан" предложил Турции управлять аэропортом в Кабуле – Эрдоган

В Анкаре пока не приняли решение по этому вопросу, однако, по словам Эрдогана, Германия заявила о желании работать с Турцией в управлении аэропортом. Турецкий лидер назвал это решение запоздалым, заявив, что "когда все покинули Афганистан, мы остались".
Говоря о возможности сотрудничать с талибами, Эрдоган подчеркнул, что "Турция не намерена спрашивать у кого-либо, с кем, где и когда какие переговоры вести".
Он также отметил, что ранее объявленный вывод турецких войск из страны продолжается и завершится в кратчайшие сроки.
Эрдоган осудил теракты возле ворот аэропорта и подчеркнул, что они демонстрируют степень опасности террористической организации ИГИЛ для региона и мира.
По словам Эрдогана, в Турции на данный момент находятся 300 тыс. мигрантов из Афганистана.
Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.
На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что поначалу в аэропорту Кабула царил хаос и были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.
Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.
По данным НАТО, в кабульском аэропорту и его окрестностях за первую неделю эвакуации погибло по меньшей мере 20 человек.
Пресс-секретарь "Талибана" Забихулла Муджахид говорил 25 августа, что талибы хотят, чтобы вывод иностранных войск и эвакуация завершились до 31 августа. После этого они "займут другую позицию", заявил он, сообщает Sky News. Еще 17 августа представитель "Талибана" Сухаил Шахин говорил, что группировка не будет атаковать военнослужащих США, но те обязаны покинуть Афганистан до 11 сентября.
25–26 августа США и Великобритания предупреждали о возможном теракте в аэропорту Кабула и призывали своих граждан не находиться там. Ряд стран начали сворачивать эвакуацию. Однако, несмотря на предупреждения, 26 августа у ворот аэропорта оставались толпы людей, сообщало агентство Reuters.
26 августа в Кабуле произошло несколько взрывов. У аэропорта Кабула два террориста-смертника подорвали бомбы, началась стрельба, сообщили американские военные. В США официально подтвердили гибель 13 своих военных и ранение еще 18.
В Пентагоне считают ИГИЛ ответственным атаку. Группировка взяла на себя ответственность за взрыв у ворот аэропорта и стрельбу, боевики заявляют, что убили и ранили 160 человек. Число жертв среди мирного населения, по информации СМИ, превысило 100 человек.
Президент США Джо Байден сказал, что пока нет доказательств возможного сговора между талибами и ИГИЛ, но подчеркнул, что не верит "Талибану".