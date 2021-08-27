"Талибан" предложил Турции управлять аэропортом в Кабуле – Эрдоган

Эрдоган заявил, что "Турция не намерена спрашивать у кого-либо, с кем, где и когда какие переговоры вести" Фото: EPA

В Анкаре пока не приняли решение по этому вопросу, однако, по словам Эрдогана, Германия заявила о желании работать с Турцией в управлении аэропортом. Турецкий лидер назвал это решение запоздалым, заявив, что "когда все покинули Афганистан, мы остались".

Говоря о возможности сотрудничать с талибами, Эрдоган подчеркнул, что "Турция не намерена спрашивать у кого-либо, с кем, где и когда какие переговоры вести".

Он также отметил, что ранее объявленный вывод турецких войск из страны продолжается и завершится в кратчайшие сроки.

Эрдоган осудил теракты возле ворот аэропорта и подчеркнул, что они демонстрируют степень опасности террористической организации ИГИЛ для региона и мира.

По словам Эрдогана, в Турции на данный момент находятся 300 тыс. мигрантов из Афганистана.