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"Tanke schön". Министры иностранных дел Латвии и Литвы поблагодарили Германию за танки для Украины

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Главы МИД поддержали решение Шольца
Главы МИД поддержали решение Шольца
Фото: Fabian Sommer / Global Look Press

Министры иностранных дел двух стран Балтии – Латвии и Литвы – 25 января опубликовали в Twitter посты с благодарностью Германии за разблокирование поставок танков Leopard 2 Украине.

Глава латвийской дипломатии Эдгарс Ринкевичс сказал, что приветствует решение Берлина отправить танки Leopard 2 в Украину и позволить другим странам действовать аналогичным образом. 

"Tanke schön", – написал он, используя игру слов (нем. danke schön – большое спасибо).

Руководитель МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис также использовал эту фразу.

"Это официально", – написал он и добавил картинку танка с флажком Украины.

Контекст:

Правительство Германии 25 января приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. По данным издания, ФРГ вместе с Финляндией, Испанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Telegram пост с благодарностью "за важные и своевременные решения" Берлина в вопросе военной помощи Украине. "Немецкие основные боевые танки, дальнейшее расширение оборонной поддержки и тренировочных миссий, зеленый свет партнерам на поставку аналогичного оружия... Искренне благодарен Олафу Шольцу и всем нашим друзьям в Германии", – написал президент.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 25 января назвал решение Шольца "большим шагом к тому, чтобы остановить Россию". Его коллега из Великобритании Риши Сунак заявил, что Leopard 2 вместе с британскими танками Challenger 2 "усилят оборонительную огневую мощь Украины. Вместе мы наращиваем наши усилия, чтобы Украина выиграла эту войну и установила прочный мир".

Теги: Германия, МИД, Латвия, танки, МИД Литвы, Габриэлюс Ландсбергис, Эдгарс Ринкевичс, Олаф Шольц, Leopard
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