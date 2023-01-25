"Tanke schön". Министры иностранных дел Латвии и Литвы поблагодарили Германию за танки для Украины

Глава латвийской дипломатии Эдгарс Ринкевичс сказал, что приветствует решение Берлина отправить танки Leopard 2 в Украину и позволить другим странам действовать аналогичным образом.

"Tanke schön", – написал он, используя игру слов (нем. danke schön – большое спасибо).

Руководитель МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис также использовал эту фразу.

"Это официально", – написал он и добавил картинку танка с флажком Украины.

Контекст:

Правительство Германии 25 января приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. По данным издания, ФРГ вместе с Финляндией, Испанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Telegram пост с благодарностью "за важные и своевременные решения" Берлина в вопросе военной помощи Украине. "Немецкие основные боевые танки, дальнейшее расширение оборонной поддержки и тренировочных миссий, зеленый свет партнерам на поставку аналогичного оружия... Искренне благодарен Олафу Шольцу и всем нашим друзьям в Германии", – написал президент.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 25 января назвал решение Шольца "большим шагом к тому, чтобы остановить Россию". Его коллега из Великобритании Риши Сунак заявил, что Leopard 2 вместе с британскими танками Challenger 2 "усилят оборонительную огневую мощь Украины. Вместе мы наращиваем наши усилия, чтобы Украина выиграла эту войну и установила прочный мир".