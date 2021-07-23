Тарифы "Укрпошти" могут вырасти от 20 до 40% – проект документа

В проекте документа говорится, что тариф на пересылку приоритетного письма почтовой карточки массой до 50 грамм планируется увеличить на 18,5%. Тариф на отправку неприоритетного письма повысится на 22,2%.

Кроме того, тариф на отправку простой неприоритетной бандероли массой до 250 грамм увеличат на 22,2%, а приоритетной – на 18,2%

Цена посылки без объявленной стоимости в пределах Украины может вырасти на 28,6%, а в пределах области – на 23,8%. Помимо этого, планируется увеличить некоторые тарифы на международные пересылки. Цена услуг иностранной корреспонденции может подняться в цене до 41,8%, а посылки без объявленной стоимости – до 34,8%.