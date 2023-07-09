Телескоп James Webb сделал снимки всех четырех планет-гигантов Солнечной системы

Снимок Сатурна был сделан 25 июня, однако потребовалось некоторое время на его обработку. Диск планеты на новом изображении довольно темный, в нем отсутствуют характерные полосы облаков, он выглядит тускло-коричневым. Это связано с длинами волн, в которых телескоп видит Вселенную – ближнем и среднем инфракрасном диапазоне, обычно не видимом для человека. Однако такой диапазон может показать больше информации о космических объектах.

Юпитер. Фото: nasa.gov

Юпитер был первой из планет-гигантов, заснятых James Webb, а изображения были опубликованы в августе прошлого года. На снимках были зафиксированы "впечатляющие детали, наблюдаемые в турбулентных облаках и штормах планеты", пишет Science Alert. Также на фото можно увидеть некоторые редко наблюдаемые особенности: полярные сияния на полюсах Юпитера, невидимые в оптическом диапазоне, и разреженные кольца планеты.

Нептун. Фото: webbtelescope.org

Снимки Нептуна поступили во второй половине сентября 2022 года. Это первые фото планеты в инфракрасном диапазоне. Фото выявили семь из 14 известных спутников Нептуна и яркие пятна в его атмосфере. Большинство из них – это штормовая активность.

Уран. Фото: webbtelescope.org

Снимки Урана, опубликованные в апреле 2023 года, выявили 11 из 13 структур невероятной кольцевой системы Урана и необъяснимое свечение атмосферы над полярной шапкой планеты, говорится в публикации.