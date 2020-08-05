Тихановская утверждает, что ей угрожали с украинского телефонного номера

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что после телефонного звонка с угрозами с украинского номера была близка к тому, чтобы сняться с избирательной кампании.

Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что ей поступали угрозы с украинского телефонного номера. Об этом она рассказала в интервью изданию "Настоящее время".

"Это был звонок с украинского номера: "Меня просили передать, что если вы сейчас не остановитесь, лучше остановитесь, иначе есть достоверная информация, что вас посадят в тюрьму, а детей заберут в детдом". Ну это было так низко и подло. Я никогда с этим не сталкивалась и как мама, конечно, очень запаниковала. И решила: "Ну куда, это мои дети, и я должна их защищать". И я на тот момент чувствовала уже огромную ответственность за людей, которые поверили Сергею, в него, потом в меня поверили. Но ни одна мама не пожертвует своими детьми ради кого бы там ни было", – сказала Тихановская.

Она отметила, что после этого звонка была близка к тому, чтобы сняться с президентской кампании.

"Но потом села, подумала, что это очень… Объективных причин меня сажать в тюрьму или детей забирать в детдом нет. И если я приму какие-то меры безопасности, то этого можно будет избежать... Я взяла себя в руки и поехала дальше эти подписи сдавать. Это был самый напряженный момент", – заявила кандидат.

Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа. С 4 августа в стране проходит досрочное голосование. Всего на пост главы государства претендуют пять человек: действующий глава государства Александр Лукашенко, Тихановская, сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и лидер Белорусской социал-демократической партии Сергей Черечень.

Главных конкурентов Лукашенко – банкира Виктора Бабарико и дипломата Валерия Цепкало – к участию в выборах не допустили. Бабарико и его сына Эдуарда задержали 18 июля по обвинению в финансовых преступлениях, ЦИК страны забраковал больше половины подписей, которые Цепкало собрал в поддержку своего выдвижения.

В связи с этим штабы Бабарико и Цепкало решили объединиться со Светланой Тихановской, женой арестованного блогера Сергея Тихановского.

В поддержку объединенного штаба в Беларуси регулярно проходят масштабные митинги. Один из них, который прошел 31 июля, стал самым массовым политическим событием в стране за последние 10 лет – его посетило более 63 тыс. человек.

В отсутствие Бабарико и Цепкало Тихановская стала главным соперником Лукашенко.