Трамп прервал интервью американскому телеканалу, заявив, что "материала уже достаточно"

Президент США Дональд Трамп 20 октября прервал интервью телеканалу CBS News для программы "60 Minutes". Об этом пишет CNN, ссылаясь на осведомленные с ситуацией источники.
Трамп беседовал с журналисткой Лесли Шталь примерно 45 минут, а затем резко закончил интервью и сказал, что, по его мнению, у них достаточно материала для использования.
Вскоре после инцидента Трамп в своем Facebook опубликовал короткое видео, на котором запечатлена Шталь, находящаяся в Белом доме.
"Лесли Шталь из программы "60 Minutes" без маски в Белом доме после интервью со мной. Гораздо больше впереди", – прокомментировал видео Трамп.
Источник CNN рассказал, что на видео Шталь запечатлена сразу после того, как Трамп закончил интервью. Журналистка тогда еще не вернулась, чтобы забрать личные вещи и надеть маску. Однако с момента, как она вошла в Белый дом и незадолго до начала интервью, маска на женщине была.
Также Трамп в Facebook пригрозил опубликовать записанное интервью ранее назначенного срока (оно должно выйти в эфир 25 октября), "чтобы каждый мог получить представление о том, что такое поддельное и предвзятое интервью".
Выборы президента США запланированы на 3 ноября. Главными конкурентами считают Трампа и кандидата от Демократической партии, бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.