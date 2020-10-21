Трамп прервал интервью американскому телеканалу, заявив, что "материала уже достаточно"

Президент США Дональд Трамп прервал запись интервью для телеканала CBS News, а вскоре после этого пригрозил опубликовать записанный материал ранее назначенного срока, "чтобы каждый мог получить представление о том, что такое поддельное и предвзятое интервью".

Президент США Дональд Трамп 20 октября прервал интервью телеканалу CBS News для программы "60 Minutes". Об этом пишет CNN, ссылаясь на осведомленные с ситуацией источники.

Трамп беседовал с журналисткой Лесли Шталь примерно 45 минут, а затем резко закончил интервью и сказал, что, по его мнению, у них достаточно материала для использования.

Вскоре после инцидента Трамп в своем Facebook опубликовал короткое видео, на котором запечатлена Шталь, находящаяся в Белом доме.

"Лесли Шталь из программы "60 Minutes" без маски в Белом доме после интервью со мной. Гораздо больше впереди", – прокомментировал видео Трамп.

Источник CNN рассказал, что на видео Шталь запечатлена сразу после того, как Трамп закончил интервью. Журналистка тогда еще не вернулась, чтобы забрать личные вещи и надеть маску. Однако с момента, как она вошла в Белый дом и незадолго до начала интервью, маска на женщине была.

Также Трамп в Facebook пригрозил опубликовать записанное интервью ранее назначенного срока (оно должно выйти в эфир 25 октября), "чтобы каждый мог получить представление о том, что такое поддельное и предвзятое интервью".

Выборы президента США запланированы на 3 ноября. Главными конкурентами считают Трампа и кандидата от Демократической партии, бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.