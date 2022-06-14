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Украина и Евросоюз согласовали текст соглашения о транспортном безвизе – Мининфраструктуры

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Только топлива автотранспортом ввезли в 15 раз больше, чем до открытого вторжения, отметил Найем
Только топлива автотранспортом ввезли в 15 раз больше, чем до открытого вторжения, отметил Найем
Фото: pixabay.com

Украина и Европейский союз согласовали текст соглашения о либерализации автоперевозок, так называемом транспортном безвизе. Об этом 14 июня проинформировало в Facebook Министерство инфраструктуры Украины.

"Еврокомиссия согласовала финальный текст специального соглашения о либерализации перевозок автомобильным транспортом Украина – ЕС. [...] Текст соглашения предусматривает выполнение двусторонних и транзитных перевозок украинскими перевозчиками без разрешений", – говорится в сообщении.

В Мининфраструктуры отметили, что документ планируется подписать в конце июня.

"Благодаря подписанию такого соглашения мы сможем существенно улучшить и ускорить логистику между Украиной и ЕС. Это критически важно сейчас, когда в условиях блокады морских портов украинская экономика полностью зависит от стабильной логистики на западных границах", – объяснил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, ограничения были "достаточно критической проблемой для украинских перевозчиков на протяжении последних пяти лет", так как рост товарооборота между Украиной и ЕС вырос почти вдвое, а автомобильные грузоперевозки – только на 42%.

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/388350959999758

Заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем отметил в Fаcebook, что окончательную редакцию соглашения согласовали 13 июня.

"Если коротко, для перевозчиков подписание этого соглашения будет иметь такое же значение, как отмена виз со странами ЕС. За последние пять лет ЕС стал основным торговым партнером Украины", – написал он.

Замминистра отметил, что "разрешительная система была искусственным барьером для свободной торговли", но за три месяца с начала полномасштабного вторжения России в Украину "в связи с блокировкой украинских портов объем товарооборота с ЕС автомобильным транспортом вырос в несколько раз".

"Для понимания – только топлива автомобильным транспортом было импортировано в 15 раз больше, чем в довоенные времена. Очевидно, никакая разрешительная система такой нагрузки не выдержала бы и был велик риск остановки экспорта автотранспортом уже в сентябре-октябре", – считает Найем.

https://www.facebook.com/Mustafanayyem/posts/10222825738378074

Теги: транспорт, Мустафа Найем, Еврокомиссия, экономика, импорт, Министерство инфраструктуры, транзит, товарооборот, Европейский союз, торговля, документы, Евросоюз, Мининфраструктуры, Министерство инфраструктуры Украины, грузоперевозки, соглашение, Александр Кубраков, ЕС
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