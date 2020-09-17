Ураган Салли в США сносил крыши и обрывал провода. Фоторепортаж
16 сентября на побережье Персидского залива США обрушился ураган 2 категории "Салли", 17-го он ослабел до тропического шторма, пишет BBC.News. Из-за удара стихии один человек погиб, сотни были спасены из затопленных территорий. Без электричества остались более 500 тыс. американцев. Штаты Флорида и Алабама по-прежнему находятся под ударом.
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