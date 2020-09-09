В Афганистане совершили покушение на вице-президента, 10 погибших

Колонну автомобилей, в одном из которых находился вице-президент Афганистана Амрулла Салех, подорвали в Кабуле.

В Кабуле совершено покушение на вице-президента Афганистана Амруллу Салеха. Эту информацию изданию Tolo News подтвердил официальный представитель министерства внутренних дел Афганистана Тарик Ариан.

Ариан сообщил, что в результате взрыва колонны Салеха 10 человек были убиты и 16 получили ранения. По данным пресс-службы Салеха, целью взрыва был сам вице-президент, однако он не пострадал.

Покушение на Салеха совершено перед началом внутриафганских мирных переговоров, которые запланировано провести в Катаре. Дата встречи представителей правительства в Кабуле и радикально-исламского движения "Талибан" пока не назначена.

Движение "Талибан" было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане. После свержения своего правительства в 2001 году талибы начали боевые действия против власти. Сейчас под контролем талибов находится более половины территории страны. С 2009 года, когда миссия ООН по содействию Афганистану начала документировать потери, в стране в результате боевых действий погибло более 100 тыс. человек, сообщил телеканал Al Jazeera.

29 февраля 2020 года США и "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает постепенный вывод всех сил США и международной коалиции из Афганистана при условии, что талибы выполнят свою часть сделки: начнут переговоры с афганским правительством, будут соблюдать перемирие и препятствовать использованию территории Афганистана для деятельности, угрожающей безопасности США и их союзников.