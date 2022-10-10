В Австрии неподсчитанными остаются 800 тыс. бюллетеней, но вероятно, на выборах победил действующий президент

Для победы в первом туре претенденту на пост президента необходимо было набрать более 50% голосов Фото: ЕРА

По предварительным данным, он набрал 54,6%, пишет агентство со ссылкой на Федеральное министерство внутренних дел Австрии. Для победы в первом туре претенденту на пост президента необходимо было набрать более 50% голосов.

На втором месте избирательной гонки с большим отрывом находится представитель правой Партии Свободы Франц Розенкранц. Он набрал менее 20% голосов.

Предварительные результаты соответствуют экзитполу социологического института Sora, проведенного по заказу общественно-правовой медиакомпании ORF. Согласно им Ван дер Беллен должен был набрать на выборах 55,5%.

Reuters отмечает, что президент в Австрии играет в основном церемониальную роль, однако является главнокомандующим армией и может уволить все правительство или канцлера.

"Большинство – это легко сказать, но абсолютное большинство означает больше голосов, чем все остальные вместе взятые, и к этому нужно относиться очень серьезно. Я совсем не был уверен, что это произойдет, но это произошло, и я очень доволен", – сказал Ван дер Беллен национальному вещателю ORF.

На утро 10 октября остаются необработанными около 800 тыс. бюллетеней, отправленных избирателям по почте. Но результат выборов вряд ли сильно изменится, пишет DW.