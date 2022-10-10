В Австрии неподсчитанными остаются 800 тыс. бюллетеней, но вероятно, на выборах победил действующий президент

По предварительным данным, он набрал 54,6%, пишет агентство со ссылкой на Федеральное министерство внутренних дел Австрии. Для победы в первом туре претенденту на пост президента необходимо было набрать более 50% голосов.
На втором месте избирательной гонки с большим отрывом находится представитель правой Партии Свободы Франц Розенкранц. Он набрал менее 20% голосов.
Предварительные результаты соответствуют экзитполу социологического института Sora, проведенного по заказу общественно-правовой медиакомпании ORF. Согласно им Ван дер Беллен должен был набрать на выборах 55,5%.
Reuters отмечает, что президент в Австрии играет в основном церемониальную роль, однако является главнокомандующим армией и может уволить все правительство или канцлера.
"Большинство – это легко сказать, но абсолютное большинство означает больше голосов, чем все остальные вместе взятые, и к этому нужно относиться очень серьезно. Я совсем не был уверен, что это произойдет, но это произошло, и я очень доволен", – сказал Ван дер Беллен национальному вещателю ORF.
На утро 10 октября остаются необработанными около 800 тыс. бюллетеней, отправленных избирателям по почте. Но результат выборов вряд ли сильно изменится, пишет DW.
Президента Австрии избирают на шесть лет.
Ван дер Беллен занимает этот пост с января 2017 года. Сейчас ван дер Беллену 78 лет.