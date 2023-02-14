В Белом доме объяснили опасность трех сбитых за неделю летающих объектов

По словам Кирби, все три объекта летели на малой высоте, чем представляли опасность для гражданского воздушного движения Фото: EPA

По его словам, все три объекта были беспилотными и летели на такой малой высоте, что представляли опасность для гражданского коммерческого воздушного движения.

И хотя у Белого дома пока нет доказательств того, что они были оборудованы для шпионских целей, официальные лица также не исключают этого, добавил Кирби.

"Поскольку мы не смогли окончательно оценить, что представляют собой эти самые последние объекты, мы действовали из большой осторожности, чтобы защитить нашу безопасность, наши интересы и безопасность полетов", – отметил Кирби.

Одна из возможностей, которую США смогли исключить, – это какая-либо связь с внеземной активностью, заявила 13 февраля пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Я знаю, что были вопросы и опасения по этому поводу, но нет указаний на инопланетян или внеземную активность в этих недавних объектах", – заявила она.

Также Кирби прокомментировал MSNBC заявление представителя министерства иностранных дел Китая Вана Вэньбиня о том, что США без разрешения летали на высотных шарах в воздушное пространство КНР более 10 раз с прошлого года.

"Неправда. Мы не делали этого. Абсолютно неправда. Мы не запускали воздушные шары над Китаем", – сказал он.

Кирби также добавил, что США общались с китайскими лидерами в "частных условиях" по поводу инцидентов с воздушными шарами, но не стал уточнять содержание этих разговоров.