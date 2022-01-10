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В Дании арестовали начальника военной разведки из-за утечки секретной информации

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Датское издание Berlingske сообщает, что глава разведки Финдсен находится под арестом еще с 8 декабря
Датское издание Berlingske сообщает, что глава разведки Финдсен находится под арестом еще с 8 декабря
Фото: EPA

В Дании арестовали главу службы военной разведки Ларса Финдсена по подозрению в утечке информации. Об этом сообщает местное издание DR News.

Точные обвинения против Финдсена до сих пор не объявлены, поскольку дело "происходит за наглухо закрытыми дверями", пишет издание. Однако, по их информации, оно касается утечки информации с грифами "тайно" и "совершенно секретно" к датским СМИ.

В комментарии DR News служба разведки указала, что, если эта информация будет передана противнику, "Дания, страны ЕС и НАТО потерпят чрезвычайно серьезный ущерб".

Датское издание Berlingske сообщает, что глава разведки находится под арестом еще с 8 декабря, но только сейчас об этом стало известно благодаря снятию судом запрета на публикацию подобной информации.

Дело связано с тем, что в 2020 году DR News сообщила, что служба военной разведки Дании поделилась необработанными телекоммуникационными данными с Агентством национальной безопасности США, отмечает Reuters. Это означает, что АНБ могло иметь доступ к личным данным граждан Дании и частным сообщениям.

Также в прошлом году несколько других местных СМИ опубликовали сообщения о деятельности датской разведки, основанные на конфиденциальной информации.

В результате четверо нынешних и бывших сотрудников двух разведывательных служб Дании были задержаны в декабре 2021-го за утечку строго секретной информации. Финдсен – единственный, кто остается под стражей, пока продолжается расследование.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Дания, арест, разведка, обвинение
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