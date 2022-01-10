В Дании арестовали начальника военной разведки из-за утечки секретной информации

Датское издание Berlingske сообщает, что глава разведки Финдсен находится под арестом еще с 8 декабря Фото: EPA

Точные обвинения против Финдсена до сих пор не объявлены, поскольку дело "происходит за наглухо закрытыми дверями", пишет издание. Однако, по их информации, оно касается утечки информации с грифами "тайно" и "совершенно секретно" к датским СМИ.

В комментарии DR News служба разведки указала, что, если эта информация будет передана противнику, "Дания, страны ЕС и НАТО потерпят чрезвычайно серьезный ущерб".

Датское издание Berlingske сообщает, что глава разведки находится под арестом еще с 8 декабря, но только сейчас об этом стало известно благодаря снятию судом запрета на публикацию подобной информации.

Дело связано с тем, что в 2020 году DR News сообщила, что служба военной разведки Дании поделилась необработанными телекоммуникационными данными с Агентством национальной безопасности США, отмечает Reuters. Это означает, что АНБ могло иметь доступ к личным данным граждан Дании и частным сообщениям.

Также в прошлом году несколько других местных СМИ опубликовали сообщения о деятельности датской разведки, основанные на конфиденциальной информации.

В результате четверо нынешних и бывших сотрудников двух разведывательных служб Дании были задержаны в декабре 2021-го за утечку строго секретной информации. Финдсен – единственный, кто остается под стражей, пока продолжается расследование.