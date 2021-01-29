В Дубай раскрыли убийство, просканировав мозг подозреваемого

В Дубай полиция показала фото с места преступления одному из подозреваемых в убийстве и по волнам, которые излучал его мозг, определила, что он опознал орудие убийства.

В полиции Дубая хотят и дальше применять современные технологии для расследования сложных дел Фото: depositphotos.com

Полиция Дубая смогла раскрыть дело об убийстве благодаря использованию технологии Memory Print, которая позволяет измерять мозговые волны человека. Об этом 25 января говорится на сайте полиции.

Подполковник Мухаммад Исса Аль Хаммади рассказал, что полиция показала фотографии места преступления нескольким подозреваемым. Среди них оказался человек, чей мозг начал сильно излучать волны, когда ему показали орудие убийства.

"Эксперты полиции тщательно отобрали фотографии, чтобы они имели отношение к инциденту и чтобы их могли идентифицировать только те люди, которые присутствовали или были причастны к преступлению", – пояснил подполковник.

После того, как убийцу вычислили по волнам его мозга, он признался в преступлении и рассказал о его подготовке.

В полиции Дубай отметили, что хотят применять Memory Print и другие современные технологии для расследования сложных дел в дальнейшем.