В ЕС от COVID-19 вакцинировали 70% взрослого населения

Полностью вакцинировано более 256 млн взрослых жителей Евросоюза.

"Полная вакцинация 70% взрослого населения ЕС уже в августе – это большое достижение. Стратегия ЕС по совместному движению приносит свои плоды и ставит Европу в авангард глобальной борьбы с COVID-19. Но пандемия еще не закончилась. Нам нужно больше. Я призываю всех, кто может, пройти вакцинацию. И мы также должны помочь провести вакцинацию в остальной части мира. Европа будет продолжать поддерживать своих партнеров в этих усилиях, особенно страны с низким и средним уровнем доходов", – сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она добавила, что ЕС выделил около €3 млрд для механизма COVAX, чтобы обеспечить предоставление не менее 1,8 млрд доз вакцин другим странам. Сейчас в рамках механизма COVAX доставлено более 200 млн доз в 138 стран.