В ЕС от COVID-19 вакцинировали 70% взрослого населения

Полностью вакцинировано более 256 млн взрослых жителей Евросоюза.
"Полная вакцинация 70% взрослого населения ЕС уже в августе – это большое достижение. Стратегия ЕС по совместному движению приносит свои плоды и ставит Европу в авангард глобальной борьбы с COVID-19. Но пандемия еще не закончилась. Нам нужно больше. Я призываю всех, кто может, пройти вакцинацию. И мы также должны помочь провести вакцинацию в остальной части мира. Европа будет продолжать поддерживать своих партнеров в этих усилиях, особенно страны с низким и средним уровнем доходов", – сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Она добавила, что ЕС выделил около €3 млрд для механизма COVAX, чтобы обеспечить предоставление не менее 1,8 млрд доз вакцин другим странам. Сейчас в рамках механизма COVAX доставлено более 200 млн доз в 138 стран.
В 2020 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года. В ЕС одобрили для применения вакцины от COVID-19 компаний Johnson & Johnson, Pfizer/BioNTech, Moderna и Oxford/AstraZeneca.
Комиссар Европейского внутреннего рынка Тьерри Бретон заявлял в апреле, что Еврокомиссия поставила цель привить 70% взрослого населения ЕС к концу лета. В ЕС уверены, что смогут произвести достаточное количество вакцин для достижения коллективного иммунитета в Европе, подчеркнул Бретон. По его словам, во втором квартале в ЕС ожидается поставка более 400 млн доз вакцин от COVID-19.
10 июля фон дер Ляйен сообщала, что в ЕС поставили достаточно вакцины, чтобы привить 70% взрослого населения.