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В Испании от COVID-19 умерло 50 человек, новых случаев заражения – меньше 150

Общее количество связанных с коронавирусом смертей в Испании приближается к 27 тыс.

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Эпидемия коронавируса в Испании идет на спад
Эпидемия коронавируса в Испании идет на спад
Фото: EPA

За последние сутки от коронавируса в Испании скончалось 50 человек. Об этом говорится в сводке министерства здравоохранения страны.

По девять человек скончались в Риохе и Галисии, семеро – на Балеарских островах, шестеро – в Валенсии, пятеро – в Кастилии-Лион, по три – в Мадриде и Каталонии, по два – в Кастилье-Ла-Манче и Сеуте. В Андалусии, Арагоне, на Канарских островах и в Стране Басков умерло по одному человеку. Общее количество связанных с коронавирусом смертей в Испании, таким образом, достигло 26 834. 

Методом ПЦР-тестирования коронавирус подтвержден у 235 400 человек (у 132 из них – за последние сутки)

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 5,46 млн человек, из них более 346 тыс. умерли, более 2,19 млн вылечились.

Теги: Испания, Каталония, Мадрид, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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