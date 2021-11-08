В Канаде министр провинции ушел в отставку из-за проблем с алкоголем. СМИ сообщали, что он закрывался и пил в кабинете

"Я передал премьер-министру Джейсону Кенни заявление о своей отставке с должности министра, и оно было принято. Я признаю, что мое личное поведение по отношению к алкоголю стало проблемой для правительства в целом", – написал Дришен.

Он отметил, что сожалеет о случившемся.

"Я решил, что лучшее для меня и провинции – уйти в отставку и сосредоточиться на личном здоровье и благополучии", – добавил экс-министр.

CBC News со ссылкой на сотрудников местного правительства сообщил, что Дришен употреблял алкоголь в кабинете в законодательном органе штата. Известно о не менее десяти таких случаях в 2019-м и 2020 годах. При этом дверь в его кабинет закрывалась, чтобы не допускать посторонних, а люди могли попасть внутрь, только назвав кодовое слово.

Телеканал также обратил внимание на фотографию, опубликованную в Facebook политика 2 ноября – на ней он запечатлен во время виртуальной встречи с избирателями, причем его ноутбук стоит на портативном холодильнике.

Премьер провинции Джейсон Кенни сообщил журналистам, что принял отставку Дришена, но отметил, что считает приемлемым для политиков время от времени пить в обществе. "Политическая жизнь – это очень социальная деятельность. Но люди должны быть зрелыми и ответственными в отношении употребления алкоголя, особенно в любой рабочей среде", – добавил он.