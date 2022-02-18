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В Кремле ответили на заявление Зеленского о гарантиях безопасности для Украины

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Обсуждение гарантий безопасности касается безопасности всех, заявил Песков
Обсуждение гарантий безопасности касается безопасности всех, заявил Песков
Фото: EPA

Невозможно обсуждать гарантии безопасности одного государства, не учитывая интересы остальных стран. Об этом 18 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о желании Киева получить систему гарантий, не уступающую системе, которая есть у членов НАТО, сообщает РИА Новости.

"Обсуждение гарантий безопасности касается безопасности всех. Поэтому, обсуждая общую безопасность, нельзя игнорировать безопасность отдельно взятых стран", – сказал Песков.

17 февраля Зеленский, отвечая на вопрос, может ли сейчас Украина пытаться получить от других стран какие-то гарантии безопасности, подобные Будапештскому меморандуму, только юридически обязывающие, напомнил, что Украина стремится к членству в НАТО, которое дало бы такие гарантии, и отметил, что она ведет переговоры со всеми лидерами стран – членов Альянса. 

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил в июле, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах присоединения к Альянсу. "Если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ", – подчеркивал министр.

10 декабря на фоне наращивания Россией численности войск у границы с Украиной и на оккупированных территориях МИД РФ опубликовал заявление, в котором Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отклонил это требование. "Отношения НАТО с Украиной будут решать 30 союзников по НАТО и Украина – и никто другой", – подчеркнул он.

Столтенберг сказал 15 февраля, что решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина может в будущем стать членом Альянса, остается в силе.

Теги: Россия, Украина, НАТО, Дмитрий Песков, агрессия, Владимир Зеленский, страна-агрессор, российская агрессия
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