В Минске устанавливают личности участников протеста, которые приводили с собой детей

Участие родителей с детьми в несанкционированных акциях протеста в Беларуси является незаконным и наказывается штрафом, отметил зампредседателя горисполкома Минска Артем Цуран.

Протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа Фото: ЕРА

Власти Минска занимаются выяснением личностей участников акций протеста, которые приводили с собой малолетних детей. Об этом 17 сентября на встрече с педагогами сообщил заместитель председателя Минского горисполкома Артем Цуран, информирует агентство "Минск-Новости".

По его словам, действиям родителей будет дана правовая оценка.

"Люди забывают простейшую истину: мы должны оберегать, защищать наших детей от возможных угроз и опасности. Нахождение несовершеннолетних на несанкционированных акциях является незаконным и влечет административную ответственность", – объяснил чиновник.

Массовые акции протеста в Беларуси Цуран связал с "попыткой устроить цветную революцию".

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы, и требуют перевыборов. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов.

За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко обвиняет оппозицию в попытке захвата власти и считает, что акции протеста финансируются западными странами.