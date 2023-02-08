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В Москве отменили единственную пьесу, где играла Ахеджакова

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Причины отмены не указываются
Причины отмены не указываются
Фото: sovremennik.ru

В московском театре "Современник" сняли с показа последний спектакль с участием актрисы Лии Ахеджаковой, которая выступает против российской агрессии в Украине. О том, что пьеса "Игра в джин" заменена другими спектаклями, сообщается на сайте театра.

"Спектакль "Игра в джин", назначенный на 13-е и 28 февраля, а также на 29 марта, не состоится", – говорится в афише.

Причины отмены не называются.

"Радио Свобода" отмечает, что ранее "Современник" снял с показа другой спектакль с Ахеджаковой – "Первый хлеб". На него жаловалось в Генпрокуратуру РФ объединение "Офицеры России" в связи с тем, что в пьесе "чрезмерно используется ненормативная лексика", а также присутствует "неприкрытая пропаганда однополой любви".

Журналисты отмечают, что в конце 2022 года в Петербурге на неопределенную дату перенесли спектакль "Мой внук Вениамин", в котором также играла Ахеджакова. Причина названа не была, однако именно тогда актрису много и резко критиковали пропагандисты Кремля.

Контекст:

Ахеджакова известна своей активной гражданской позицией – в частности, весной 2015 года она заявила, что после аннексии Крыма и боевых действий на Донбассе больше нельзя говорить, что украинцы и россияне – братские народы, а летом 2016-го сообщила, что не будет выступать в аннексированном Россией Крыму.

Осенью 2019 года она осудила политику Кремля в отношении крымских татар, в сентябре 2020-го высказывалась в поддержку протестов в Беларуси, а в феврале 2021-го осудила действия силовиков во время протестов в России

Ахеджакова неоднократно выступала против нападения РФ на Украину. 30 января 2022 года она подписала письмо "Лишь бы не было войны!", в котором высказалась против нападения РФ. 

6 марта актриса заявила, что не простит России нападение на Украину"Говорить надо. Ребятки, не молчите. Все равно нам хана", – заявила она.

Теги: Россия, Москва, театр, Лия Ахеджакова, агрессия, запрет, война России против Украины
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