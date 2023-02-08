В Москве отменили единственную пьесу, где играла Ахеджакова

"Спектакль "Игра в джин", назначенный на 13-е и 28 февраля, а также на 29 марта, не состоится", – говорится в афише.

Причины отмены не называются.

"Радио Свобода" отмечает, что ранее "Современник" снял с показа другой спектакль с Ахеджаковой – "Первый хлеб". На него жаловалось в Генпрокуратуру РФ объединение "Офицеры России" в связи с тем, что в пьесе "чрезмерно используется ненормативная лексика", а также присутствует "неприкрытая пропаганда однополой любви".

Журналисты отмечают, что в конце 2022 года в Петербурге на неопределенную дату перенесли спектакль "Мой внук Вениамин", в котором также играла Ахеджакова. Причина названа не была, однако именно тогда актрису много и резко критиковали пропагандисты Кремля.