В оккупированном Крыму начали выпускать бетонные противотанковые заграждения – депутат Госдумы

Мощности предприятия в Крыму позволяют выпустить до 5 тыс. бетонных тетраэдров, заявил депутат Госдумы Фото: Настоящий Гладков / Telegram

"Руководство завода приняло решение внести свой вклад в поддержку наших военных. На предприятии начат выпуск противотанковых бетонных заграждений повышенной прочности", – цитирует агентство пост Бабашова в соцсети "ВКонтакте".

Депутат утверждает, что мощности предприятия позволяют выпустить до 5 тыс. бетонных тетраэдров в месяц, вес каждого – 1,2 тонн.

24 ноября Генштаб ВСУ сообщал, что в Крыму активно ведутся работы по изготовлению железобетонных конструкций. Готовую продукцию, по данным Генштаба, вывозят в направлении города Армянск.

В штабе также отмечали, что на криворожском и херсонском направлениях враг совершенствует логистическое обеспечение передовых подразделений и улучшает фортификационное оборудование позиций.

По данным украинской разведки, российские военные готовятся к активной обороне Крыма, создают оборонительную полосу на левом берегу Днепра в Херсонской области и на административной границе с Крымом, на севере полуострова.