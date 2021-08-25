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В ООН призвали Польшу принять мигрантов, находящихся на границе с Беларусью

Из-за наплыва мигрантов на польско-белорусской границе дополнительно протянули колючую проволоку
Из-за наплыва мигрантов на польско-белорусской границе дополнительно протянули колючую проволоку
Фото: Ministerstwo Obrony Narodowej / Twitter

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) призвало Польшу допустить на территорию страны 24 мигранта, пребывающих на польско-белорусской границе. Соответствующее заявление опубликовано 24 августа на странице представительства УВКБ в Польше.

Отмечается, что мигранты, которые пытались нелегально пройти в Польшу из Беларуси, кочуют на границе двух государств "в течении многих дней".

Сотрудники силовых структур Беларуси не дают им вернуться обратно в республику, а польские пограничники – не позволяют пройти в Польшу.

"Из нашей информации следует, что эта группа состоит в основном из людей из Афганистана и Ирака, включая детей, женщин и нуждающихся в медицинской помощи. Некоторые представители этой группы могут нуждаться в международной защите и, насколько нам известно, заявили о своем намерении ходатайствовать о предоставлении убежища", – говорится в заявлении УВКБ ООН.

В документе говорится, что "все страны имеют право управлять своими границами в соответствии с международным правом, но при условии соблюдения прав человека, включая право на убежище".

Контекст:

Телеканал Polsat News со ссылкой на пограничную службу Польши 23 августа сообщил, что недалеко от деревни Уснаж-Гурны на северо-востоке страны, рядом с Беларусью, находится группа иностранцев из 24 человек. RFM 24 уточнило, что на границе разбили лагерь 20 мужчин и четыре женщины.

Пресс-секретарь пограничной службы Польши Анна Михальская сообщала, что 22 августа на всем участке границы с Беларусью пограничники зафиксировали 84 попытки незаконного пересечения границы. По ее словам, были задержаны выходцы из Ирака, Афганистана, Сирии и Йемена.

Из-за наплыва мигрантов на польско-белорусской границе в дополнение к существующим мерам безопасности электронного наблюдения протянули колючую проволоку. Кроме того, власти Польши решили построить на границе с Беларусью новый сплошной забор высотой 2,5 м.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом [считающего себя президентом республики Александра] Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".

Теги: Беларусь, Польша, ООН, граница, пограничники, иностранцы, убежище, мигранты, нелегалы
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