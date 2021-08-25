В ООН призвали Польшу принять мигрантов, находящихся на границе с Беларусью

Отмечается, что мигранты, которые пытались нелегально пройти в Польшу из Беларуси, кочуют на границе двух государств "в течении многих дней".

Сотрудники силовых структур Беларуси не дают им вернуться обратно в республику, а польские пограничники – не позволяют пройти в Польшу.

"Из нашей информации следует, что эта группа состоит в основном из людей из Афганистана и Ирака, включая детей, женщин и нуждающихся в медицинской помощи. Некоторые представители этой группы могут нуждаться в международной защите и, насколько нам известно, заявили о своем намерении ходатайствовать о предоставлении убежища", – говорится в заявлении УВКБ ООН.

В документе говорится, что "все страны имеют право управлять своими границами в соответствии с международным правом, но при условии соблюдения прав человека, включая право на убежище".